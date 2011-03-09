47 مصوبه شورای فرهنگ عمومی ساوجبلاغ اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر ساوجبلاغ گفت: کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در این شهرستان تشکیل می شود.

وی افزود: این کارگروه با هدف شناسایی آسیب های اجتماعی و شناخت راهکارهای مقابله با آن تشکیل می شود.

از ابتدای امسال شش نشست شورای فرهنگ عمومی برگزار شده که 71 مصوبه داشته است.

ناطقی ادامه داد: 47 مصوبه تاکنون اجرایی شده و 24 مصوبه هم در دست پیگیری است .

امام جمعه ساوجبلاغ گفت: طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، فقر و بیکاری از جمله آسیب های اجتماعی است.

زندان قزلحصار در همسایگی ساوجبلاغ این منطقه را آسیب پذیر کرده است

وی افزود: وجود زندان قزالحصار در همسایگی ساوجبلاغ سبب شده آسیب های ناشی از آن گریبان منطقه را بگیرد که باید فکر جدی برای آن شود.

این مسئول بیان کرد: دشمن با فتنه ها و توطئه های گوناگون هویت و باورهای اعتقادی جوانان ما را نشانه گرفته است.

حجت الاسلام ناطقی افزود: تعمیق باورهای دینی و توجه به نیازهای نسل جوان از جمله راهکارهای مقابله با دسیسه های دشمن است.

وی یادآور شد: با فعال کردن مراکز فرهنگی و مساجد می توان در این زمینه فعالتر عمل کرد.

فرماندارساوجبلاغ نیز در این مراسم ضمن قدر دانی از اعضا جلسه شورای فرهنگ عمومی طی سخنانی گفت: هزینه برای کارهای فرهنگی در جامعه یک سرمایه گذاری عظیم وارزشمنداست.

علی حدادی افزود: سال 90الویت کار های ما باید به سمت نگاه فرهنگی باشدارائه پیش از 890طرح فرهنگی به استان وپیگیری مصوبات آن از وظایف جدی مدیران دستگاههای اجرایی است.

