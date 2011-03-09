میدان آزادی مسافران نوروزی را میزبانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله آبادیان قائم مقام منطقه 9 با اعلام این مطلب گفت: در آستانه فرا رسیدن سال نو و برگزاری مسافرت ها و دید و بازدید های نوروزی، میدان آزادی به عنوان ورودی غربی تهران و فرودگاه مهر آباد به عنوان کوریدور هوایی پایتخت میزبان میهمانان نوروزی است.

وی افزود: بوستان المهدی (عج) که در ضلع جنوبی میدان آزادی واقع شده است با ظرفیت های مختلف به عنوان مکانی جهت اسکان مسافران در نظر گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در این بوستان اقداماتی از قبیل بازسازی معابر، کف پوش و جدول بندی، اجرای المان فانوس دریای در دریاچه المهدی و نور پردازی دیواره های دریاچه در حال اجرا است.

قائم مقام منطقه 9 با اشاره به این مطلب که بوستان المهدی (عج) با زیر بنایی در حدود 65 هزار و 500 متر مربع یکی از بوستان های بزرگ جنوب غرب تهران محسوب می شود، اظهار داشت: در این بوستان ما ظرفیت اسکان بیش از یک هزار خانوار را در دستور کار خود قرار داریم که در همین راستا تمامی سرویس های بهداشتی و فضاهای بازی و تفریح شهروندان، بازسازی شد.

آبادیان گفت: در راستای این اقدامات، مجموعه اداری با زیربنایی در حدود 320 متر مربع جهت رفاه و آرامش شهروندان و آبنمای آب و آتش با هدف زیبایی محیط این بوستان و بازدید مراجعه کنندگان ساخته شده است و در تلاشیم این پروژه را تا پایان اسفند ماه به بهره برداری برسانیم.

وی با اشاره به این مطلب که این پروژه با اعتباری در حدود 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به بهره برداری می رسد، افزود: همچنین معابر و فضاهای این بوستان جهت رفاه حال معلولان و ناتوانان بهسازی شده است و تمامی شهروندان و میهمانان می توانند از این بوستان جهت تفریحات و برنامه های خود استفاده کنند.