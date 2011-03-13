به گزارش خبرنگار مهر، فهرست رشتههای مصوب مراکز آموزش عالی از مهر ماه 88 تا شهریور ماه 89 نشان میدهد رشتههای فنی و مهندسی، رشته هایی از نوع علمی کاربردی و علوم انسانی به ترتیب دارای رتبههای اول تا سوم از نظر فراوانی رشتههای مصوب در این بازه زمانی هستند و کمترین رشتههای مصوب برای گروه آموزشی هنر است.
فراوانی تعداد رشتههای مصوب در این بازه زمانی برای آموزش عالی غیردولتی نیز بیش از 5 برابر تعداد رشتههای مصوب برای آموزش عالی دولتی است.
توسعه رشتهها در دانشگاههای علمی کاربردی، پیام نور، مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی و موسسات پژوهشی از مهر ماه 88 تا شهریور ماه 89 در مجموع به 50 رشته هم نمیرسد و این روند در دانشگاه جامع علمی کاربردی نشان میدهد که اصلا در این بازه زمانی توسعه رشتههای این دانشگاه در حد 7 رشته بوده است.
در این بازه زمانی، دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی و آزاد اسلامی نیز بیشترین بار توسعه رشتههای از نوع علمی کاربردی را بر عهده گرفتهاند چرا که مجموع رشتههای علمی کاربردی مصوب برای دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، علمی کاربردی، پیام نور، وابسته به دستگاههای اجرایی و موسسات پژوهشی دولتی از مهر ماه 88 تا شهریور ماه 89 برابر 15 رشته بوده که این میزان در بازه زمانی یاد شده در دانشگاههای آزاد اسلامی و غیردولتی غیرانتفاعی برابر 898 رشته است.
|گروه تحصیلی
|وابسته به وزارت علوم
|پیام نور
|علمی کاربردی
|دستگاههای اجرایی
|موسسات پژوهشی دولتی
|غیردولتی غیرانتفاعی
|آزاد اسلامی
|جمع کل
|علوم انسانی
|111
|10
|0
|2
|4
|141
|440
|708
|علوم پایه
|111
|10
|0
|0
|1
|11
|125
|258
|فنی و مهندسی
|162
|1
|0
|2
|1
|261
|622
|1049
|کشاورزی و دامپزشکی
|84
|2
|0
|0
|0
|21
|169
|276
|هنر
|36
|0
|0
|2
|0
|30
|114
|181
|علمی کاربردی
|5
|0
|7
|3
|0
|443
|455
|913
|جمع کل
|509
|23
|7
|9
|6
|903
|1925
|3386
به گزارش مهر، در میان زیرنظامهای آموزش عالی دولتی همچنان توسعه کمی رشتهها در دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حفظ شده به طوری که از مهر ماه 88 تا شهریور ماه 89 برای 119 دانشگاه و موسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 509 رشته مصوب شده است. با این حال تعداد رشتههای مصوب برای دانشگاههای آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بیشتر از دانشگاههای وابسته به وزارت علوم است.
دانشگاه آزاد اسلامی نیز در بین زیرنظامهای آموزش عالی کشور بیشترین تعداد رشتههای مصوب را به خود اختصاص داده است. در دانشگاه آزاد اسلامی نیز بیشترین تعداد رشتههای مصوب مربوط به رشتههای فنی مهندسی است اما بر خلاف دانشگاههای وابسته به وزارت علوم که تعداد رشتههای علوم انسانی و علوم پایه مصوب برای این دانشگاهها هم اندازه است، در دانشگاه آزاد اسلامی به اندازه سه برابر توسعه رشتههای علوم پایه به توسعه رشتههای علوم انسانی توجه شده است.
نظر شما