به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی صدفی در نخستین جلسه هم‌ اندیشی و نشست مشترک با هیئت‌ مدیره انجمن روابط عمومی استان با هدف بررسی، تبادل نظر و برنامه‌ ریزی برای برپایی نخستین جشنواره روابط‌ عمومی‌های برتر استان کرمان اظهار داشت: به منظور تقویت نظام اطلاع‌ رسانی نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر استان کرمان با مشارکت روابط عمومی ‌های دولتی و خصوصی در 27 اردیبهشت‌ماه سال 90 برگزار می‌شود.

صدفی افزود: در حال حاضر روابط عمومی جزء جدانشدنی تمام سازمانها، ادارات و شرکتها در سطح استان و کشور محسوب می ‌شود.

وی بیان داشت: امیدواریم با توجه به سیاستهای دولت دهم و نویدهای اخیر بزودی ساختار جدیدی در آن روابط‌ عمومی‌ها به مرکز اطلاع‌رسانی ارتقا یافته است و شاهد عملکرد مطلوب و عملی‌تر آن باشیم.

صدفی تصریح کرد: پیشنهاد و اهتمام انجمن روابط عمومی استان کرمان در برگزاری جشنواره روابط عمومی‌های برتر استان بسیار ضروری و پسندیده است و در راستای رشد و شکوفایی روابط عمومی‌های دولتی و غیردولتی از سوی روابط عمومی استانداری این آمادگی و همکاری در برگزاری وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: باید اهدافمان مشخص باشد و با واقعیت برنامه‌ریزی کنیم و در سایه همدلی و همگرایی به توسعه روابط عمومی‌های مطلوب دست یابیم.

مدیرعامل انجمن روابط عمومی استان کرمان نیز در این نشست اظهار داشت: انجمن روابط عمومی استان کرمان در نظر دارد با هدف آگاهی از ظرفیت‌ها و معرفی الگوهای موفق جشنواره روابط عمومی‌ها را برگزار کند.

محمد بصیریان گفت: همچنین به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف روابط عمومی‌ها،‌ شناسایی و استعدادیابی و ایجاد رقابت سالم و تقویت نظام اظلاع ‌رسانی استان کرمان نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر استان را با مشارکت روابط عمومی‌های دولتی و خصوصی در 27 اردیبهشت‌ماه سال 90 برگزار می شود.

وی افزود: برای برپایی این جشنواره نیازمند حمایت و همراهی همه مدیران روابط عمومی به ویژه مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمان هستیم و این مهم با همدلی، همراهی و مشارکت جدی دلسوزان و سخنت‌کوشان عرصه خطیر روابط عمومی میسر است.