171 میلیون اصله نهال در گلستان غرس شد

رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سالانه حدود 10 میلیون، اصله نهال جنگلی از اعتبارات دولتی و خصوصی در استان تولید می شود.

وی خاطر نشان کرد: سالانه بیش از یک هزار هکتار از عرصه های جنگلی تحت مدیریت طرح های جنگلداری احیاء و غنی سازی می شود.

جعفری بیان داشت: در سالجاری نیز، عملیات پرورش جنگل در سطح بالغ بر دو هزار هکتار و بیش از 10 هزار هکتار تهیه طرح جنگلداری انجام شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: همچنین بالغ بر سه هزار و 800 هکتار از زمین های داخل جنگل که دست مردم بوده، خریداری یا معاوضه شده و برای جنگلکاری در اختیار قسمت مربوطه قرار گرفته است.

وی افزود: این منابع (جنگل و مرتع ) ثروتها و نعمتهای پر برکت خدادادی هستند که سالیان زیادی موجب تأمین زندگی بخش عمده ای از اهالی کره زمین را فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: زمین، آب و خاک به عنوان مهمترین و پرارزش ترین منابع در بخش کشاورزی و صنعت و سایر، مورد توجه قرار گرفته است و به طور قطع و یقین، جنگل و مرتع یکی از مواهب طبیعی خدادادی است که از ابتدای خلقت بشر تاکنون در تأمین رفاه و آسایش انسان و حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد.

گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.