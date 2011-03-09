  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

171 میلیون اصله نهال در گلستان غرس شد

171 میلیون اصله نهال در گلستان غرس شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: از بعد از انقلاب تاکنون، بیش از 171 میلیون اصله نهال از گونه های جنگلی و سریع الرشد تولید و توسط بخش های دولتی و خوصوصی و مردم کاشته شده است.

رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سالانه حدود 10 میلیون، اصله نهال جنگلی از اعتبارات دولتی و خصوصی در استان تولید می شود.

وی خاطر نشان کرد: سالانه بیش از یک هزار هکتار از عرصه های جنگلی تحت مدیریت طرح های جنگلداری احیاء و غنی سازی می شود.
 
جعفری بیان داشت: در سالجاری نیز، عملیات پرورش جنگل در سطح بالغ بر دو هزار هکتار و بیش از 10 هزار هکتار تهیه طرح جنگلداری انجام شده است.
 
رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: همچنین  بالغ بر سه هزار و 800 هکتار از زمین های داخل جنگل که دست مردم بوده، خریداری یا معاوضه شده و برای جنگلکاری در اختیار قسمت مربوطه قرار گرفته است.
 
وی افزود: این منابع (جنگل و مرتع ) ثروتها و نعمتهای پر برکت خدادادی هستند که سالیان زیادی موجب تأمین زندگی بخش عمده ای از اهالی کره زمین را فراهم کرده است.
 
وی اظهار داشت: زمین، آب و خاک به عنوان مهمترین و پرارزش ترین منابع در بخش کشاورزی و صنعت و سایر، مورد توجه قرار گرفته است و به طور قطع و یقین، جنگل و مرتع  یکی از مواهب طبیعی خدادادی است که از ابتدای خلقت بشر تاکنون در تأمین رفاه و آسایش انسان و حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد.
 
گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.
کد مطلب 1270761

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها