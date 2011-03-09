ایران توسعه یافته ترین نظام سلامت منطقه تا 1404

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز چهارشنبه در ششمین همایش ارتباطات سلامت در سالن همایشهای صداو سیما اظهار داشت: هدف نهایی تمام برنامههای سلامت رسیدن به سلامت مردم، جامعه و همچنین جلوگیری از تمامی مواردی است که موجب عدم رضایت مردم از خدمات این بخش می شود.
وی با اعلام اینکه یکپارچگی در سیاستگذاری مهمترین راهبرد در رسیدن به اهداف کلان سلامت است افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب در سخنان ابتدایی امسال تأکید داشتند مسئلة سلامت در برنامه پنجم توسعه و برنامهریزیهای گوناگون دستگاههای اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه هرم سنی جمعیت تا سال 2025 در ایران به 45 تا 50 سال میرسد گفت: هنوز سن امید به زندگی در برخی از استانهای کشور زیر 66 سال است و جایگاه ما در منطقه در این خصوص رتبه 14 بوده که باید تا سال 1404 به رتبه نخست برسد.
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