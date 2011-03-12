اعمال معافیت مالیاتی خبرنگاران/ خبرنگار "مهر" برگزیده اول گزارش

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر محمدزاده عصر امروز شنبه در پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در حوزه مالیات خواستار معافیت مالیاتی خبرنگاران بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم شد و گفت: طبق بند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم این معافیت باید برای خبرنگاران اعمال شود.

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تمامی خبرنگاران باید مشمول معافیت مالیاتی باشند، اظهار داشت: سازمان مالیاتی می تواند برای این منظور از لیستی که وزارت ارشاد در اختیار آنها قرار داده است استفاده کند.

محمدزاده خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش خوداظهاری های مالیاتی نیاز است تا نقدهای منصفانه ای در مطبوعات کشور تهیه و منتشر شود.

همچنین در این مراسم از خانم فاطمه محمدی، خبرنگار حوزه مالیات و اقتصاد کلان خبرگزاری مهر به عنوان برگزیده اول بخش گزارش پنجمن جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها در حوزه مالیات تقدیر بعمل آمد.