سید محمد جواد آل احمد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، گفت: با توجه به اینکه بخش سلفچگان شاهراه مواصلاتی ۱۷ استان کشور است و از سویی دیگر منطقه ویژه سلفچگان نیز در این بخش قرار گرفته نیازهای آن فرابخشی و حتی فرا استانی است.



وی در ادامه ترمیم و اصلاح راه‌های این بخش را از جمله اولویت‌ها عنوان داشت و گفت: ترمیم و اصلاح هندسی راه‌ها، تقاطع‌های هم سطح و ایجاد روشنایی در آن‌ها ار جمله اولویت‌های این بخش است.



بخشدار سلفچگان در ادامه با اشاره به حجم بالای تصادفات در جاده‌های این بخش بیان کرد: احداث پایگاه اورژانس و ساخت بیمارستان در این بخش نیز از دیگر اولویت‌های سلفچگان است که در حال حاضر کلنگ آن زده شده و اعتبارات ساخت آن نیز به دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ شده است.



وی ایجاد مراکز خدماتی بین راهی را از دیگر اولویت‌های این بخش دانست و گفت: با توجه به حضور شهرک صنعتی سلفچگان و ایجاد آلودگی هوا توسط مراکزی که در این منطقه فعال هستند به روز شدن سیستم تهویه توسط کارخانه‌ها و ایجاد زیر ساخت‌های لازم جهت کنترل آلودگی در این منطقه از دیگر اولویت‌های سلفچگان است.



آل احمد همچنین ایجاد نمایندگی ادارات در این بخش به منظور جلوگیری از رفت و آمد مردم به قم را از دیگر نیازهای اساسی بخش سلفچگان عنوان کرد.



اختصاص 11 میلیارد تومان اعتبار در سفر استاندار به این بخش



وی در ادامه با اشاره به سفر استاندار به این بخش گفت: در سفر استاندار اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان به بخش سلفچگان اختصاص پیدا کرده که بر این اساس پروژه‌های خوبی تعریف شده است.



بخشدار سلفچگان در پایان به نیازهای فرهنگی این بخش اشاره کرد و گفت: ایجاد اداره ارشاد و نمایندگی سازمان تبلیغات از اولویت‌های فرهنگی این بخش است.