"تصویر تجربه در شهر" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که قسمتی از نتایج طرح "مستندسازی بهترین و بدترین تجربه" در شهرداری مشهد است، اهمیت و ضرورت دانش سازمانی، به ویژه دانش نهفته در تجارب مدیران، سیاستها، و عملکردهای اجرایی گذشته را مورد کنکاش و بررسی قرار میدهد.
در کتاب "تصویر تجربه در شهر" مقالاتی از مدیران و پژوهشگرانی چون سید محمد پژمان، علیاکبر صابریفر، احمد نوروزی، حسن تبرائی، ابراهیم پریسای، ابوالقاسم باغباننژاد، جلال قربانی، حسن جعفری، فیروز دولتآبادی، حسین شادکام و مسعود ایازی به چاپ رسیده است.
در مقاله "توجه به بهرهوری سازمان و عوامل تاثیرگذار بر آن" میخوانیم: گاه مشاهده میشود فردی فشار کاری زیادی را تحمل میکند و انبوهی از وظایف به وی محول شده است، در حالی که در سوی دیگر افرادی هستند که اوقات بسیاری بیکارند. از اینرو، آن فرد پرمشغله به صورت گلوگاه عمل کرده و خروجی کل سازمان را تاخیر مواجه میکند. در این شرایط، بازنگری و بازتعریف وظایف محول به هر فرد میتواند موثر واقع شود و به تولید خدمات و تولیدات بهنگام و با کیفیت بینجامد.
از دیگر مقالات به چاپ رسیده در کتاب "تصویر تجربه در شهر" میتوان به ارتباط نزدیک با شهروندان، افزایش درآمدهای بلند مدت شهرداری، راهاندازی بازارهای موقت و دائم میوه و تغییر رفتار سازمانی اشاره کرد.
کتاب "تصویر تجربه در شهر" با شمارگان 1500 نسخه در 142 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.
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