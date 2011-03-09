انتقاد از رشد منفی بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق که موضوع سئوالش از وزیر جهادکشاورزی در مجلس مطرح شد در تشریح این موضوع گفت: موضوع سئوال من معطوف به نقش نظارتی و تذکر نمایندگان به دستگاه های اجرایی است و با بررسی عملکرد دولت در برنامه پنجم توسعه کشور، مشخص شد کشاورزی 3/10 درصد رشد منفی داشت.

وی بابیان اینکه ریسک پذیری در کشاورزی قابل قبول نیست چرا مانع از آن نشدیم که در شرایط اقلیمی خسارت بیشتری به کشاورزی وارد شود؟ افزود: وضعیت کشاورزی ایران در مقایسه با و کشورهایی با شرایط بدتر و پایین تر از ایران اصلا مطلوب نیست و ما نتوانسته ایم وضعیت صادرات خوبی در بازارهای جهانی داشته باشیم.

اولیا بابیان اینکه شرایط اقلیمی خوبی در ایران حاکم است تاکید کرد: این در حالی است که محصولات مرغوب کشور ما نه تنها به دنیا صادر نمی شود بلکه این محصولات روی درخت و زمین باقی مانده و برای کشاورز صرف ندارد و باید فکری برای آنها کرد.

این نماینده اظهار کرد: این مساله دغدغه تک تک نمایندگان است و با رجوع به تذکرهای شفاهی و کتبی آنها مبنی بر ماندن محصولات کشاورزی در انبارها از دغدغه ها و مشکلات کشاورزی مطلع خواهیم شد.

اولیا با اشاره به اینکه نگاه راهبردی به بخش کشاورزی وجود ندارد گفت: وزارت کشاورزی مجموعه پژوهشی با حدود 5 هزار پژوهشگر در اختیار دارد اما برای برطرف کردن مشکلات کشاورزی و کشاورزان اقدامی نکردند.

وی با تاکید بر این که نگاه راهبردی برای حل مشکلات کشاورزی وجود ندارد ادامه داد: تعاونی روستایی کاری برای کشاورزان روستایی انجام نداده و ریسک پذیری کشاورزی را کاهش نداده بلکه لازم است نگاه مدیریتی و راهبردی به مشکلات کشاورزی داشت.

اولیا تاکید کرد: وزارت جهادکشاورزی و دولت نسبت به واردات بی رویه محصولات کشاورزی حساسیت نداشت.

وی ادامه داد: تذکر، سوال و اخطار قانونی اساسی نسبت به جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی در شرایطی که محصول کشاورزان کشور روی دست آن مانده بود بی تاثیر بود.

نماینده مردم یزد گفت: واردات محصولات کشاورزی تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری شخصا وارد این موضوع شد و با تذکر ایشان دولت خود را جمع کرد و تا حدودی مانع ورود محصولات کشاورزی خارجی به داخل شدند.

شاخص درآمد روستایی تعریف شود.

عضو کمیسیون عمران اظهار کرد: باید شاخص درآمد روستایی با توجه به مشکلات کشاورزی از جمله خشکسالی و آفت در نظر گرفته تا حداقل درآمد برای این قشر زحمت کش دیده شود.

این نماینده تذکر داد: اگر وضعیت کشاورزی این گونه بماند و مشکلات افزایش یابد از تعداد کشاورزان کشور کم خواهد شد و احتمال سرمایه گذاری در کشاورزی روز به روز کاهش می یابد.

علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق در پایان استماع سخنان وزیر جهاد کشاورزی و به شرط آن که صادق خلیلیان به مشکلات مطرح شده رسیدگی کند و برنامه های خود در این زمنه را به مجلس ارائه دهد از پاسخ وزیر قانع شد.