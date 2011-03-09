انتقاد از رشد منفی بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق که موضوع سئوالش از وزیر جهادکشاورزی در مجلس مطرح شد در تشریح این موضوع گفت: موضوع سئوال من معطوف به نقش نظارتی و تذکر نمایندگان به دستگاه های اجرایی است و با بررسی عملکرد دولت در برنامه پنجم توسعه کشور، مشخص شد کشاورزی 3/10 درصد رشد منفی داشت.
وی بابیان اینکه ریسک پذیری در کشاورزی قابل قبول نیست چرا مانع از آن نشدیم که در شرایط اقلیمی خسارت بیشتری به کشاورزی وارد شود؟ افزود: وضعیت کشاورزی ایران در مقایسه با و کشورهایی با شرایط بدتر و پایین تر از ایران اصلا مطلوب نیست و ما نتوانسته ایم وضعیت صادرات خوبی در بازارهای جهانی داشته باشیم.
اولیا بابیان اینکه شرایط اقلیمی خوبی در ایران حاکم است تاکید کرد: این در حالی است که محصولات مرغوب کشور ما نه تنها به دنیا صادر نمی شود بلکه این محصولات روی درخت و زمین باقی مانده و برای کشاورز صرف ندارد و باید فکری برای آنها کرد.
این نماینده اظهار کرد: این مساله دغدغه تک تک نمایندگان است و با رجوع به تذکرهای شفاهی و کتبی آنها مبنی بر ماندن محصولات کشاورزی در انبارها از دغدغه ها و مشکلات کشاورزی مطلع خواهیم شد.
اولیا با اشاره به اینکه نگاه راهبردی به بخش کشاورزی وجود ندارد گفت: وزارت کشاورزی مجموعه پژوهشی با حدود 5 هزار پژوهشگر در اختیار دارد اما برای برطرف کردن مشکلات کشاورزی و کشاورزان اقدامی نکردند.
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