درگیری طائفه ای در مصر 120 کشته و زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که مصر شب گذشته شاهد درگیری های طائفه ای بوده است.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت مصر، این درگیری ها دستکم 10 کشته و 110 زخمی بر جا گذاشته است.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان از کشته و زخمی شدن 120 نفر در درگیری های طائفه ای مصر خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که مصر شب گذشته شاهد درگیری های طائفه ای بوده است.
بنا بر اعلام وزارت بهداشت مصر، این درگیری ها دستکم 10 کشته و 110 زخمی بر جا گذاشته است.
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