به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی که عصر روز گذشته به عنوان میهمان ویژه نهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری در محل سابق مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، با اشاره به خیزش اخیر کشورهای اسلامی و اینکه کمتر کسی این پدیده را به این صورت پیش‌بینی می کرد، گفت : از عوامل عمده این خیزش، اسلام خواهی ، عدالت خواهی ، بروز ظلم و ستم سردمداران را است .

وی با بیان نقش ویژه جوانان در این رخداد ها به ماهیت آن ها پرداخت و اظهار داشت : اعتراض مردم در این کشور ها ،عمدتاً مصر و تونس ، به مرحله ای از تغییر رسیده است و در حد انقلاب نیست و شاکله حکومتها در قدرت هستند. البته در لیبی اگر این حرکت ها ادامه پیدا کند به براندازی نظام موجود منجر خواهد شد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه کشورهای غربی در صدد رسیدن به اهداف خود در این زمینه هستند ، تاکید کرد: در تونس و مصر نفوذ آمریکا تا حدی موثر بوده است که مانع آن شده تا این اعتراض ها به انقلاب بیانجامد و در لیبی هنوز این تلاشها بی ثمر بوده است. نکته قابل توجه این که آمریکا سعی دارد در این کشورها ارتش با مردم درگیر نشود که خود حائز نکته ای ظریف است.

در ادامه وزیر امور خارجه به عوامل این رخدادها اشاره کرد که مهمترین عامل را بیداری اسلامی عنوان کرد.

صالحی با اشاره به اهداف آمریکا در این رابطه ، دموکراسی بومی خاص را بعنوان هدف اصلی بیان داشت و گفت : اسلام گرایی مالیخولیایی غرب به واقعیت پیوسته است.

وی از مهمترین آثار این خیزش عظیم را فروریختن نظم عربی ، سقوط دولت حریری ، تحولات اخیر در ترکیه و عبور ایران از کانال سوئز برشمرد.

وزیر امور خارجه، ایران را در قبال این تحولات منوط به برخوردهای متقابل حکومتهای جدید با ایران دانست ، اما در عین حال اظهار داشت که ایران اگر چه مشارکتی با هیچ یک از این حرکت ها نداشته ، اما همواره الگوی مناسبی برای آنها بوده است و در عکس العمل به این جنبش ها حکیمانه برخورد نموده است.

صالحی در ادامه ، با بیان اینکه ارگانهای مختلف ، حرکت های اخیر را رصد می کنند ، هرگونه اظهار نظر در مورد نتیحه این قیام ها را موکول به گذشت زمان دانست.

وی در جلسۀ بعد از ظهر با توضیحات بیشتری راجع به تحولات لیبی ، اذعان کرد که باید مراقب مصادره منافع این قیام ها توسط آمریکا برای خودش باشیم.

وزیر امور خارجه نقش علما را در تحولات کنونی بسیار چشمگیر دانست و بهترین تعامل را در این زمینه ، تعاملات بدون جهت گیری قومی و مذهبی بیان کرد.

در پایان برخی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری سوالاتی در این زمینه از وزیر امور خارجه به عمل آوردند و ایشان به این پرسشها پاسخ گفت.

