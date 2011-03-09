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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۳

رضایی:

طرح اکران عمومی فیلم‌های انیمیشن آزمایشی انجام شود

طرح اکران عمومی فیلم‌های انیمیشن آزمایشی انجام شود

مدیر سینما فلسطین تهران گفت: طرح اکران عمومی آثار پویانمایی در نوع خود منحصر به ‌فرد است، اما به نظر من در ابتدای اجرای آن باید به ‌طور آزمایشی انجام پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی مدیر سینما فلسطین درباره استقبال مخاطبان از برپایی هفتمین دوره از جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران در این سینما گفت: جشنواره پویانمایی جشنواره‌ای تخصصی است که طبعا مخاطبان خاص خودش را دارد و اغلب حاضران در سالن‌ها نیز دانشجویان، استادان و منتقدان هنر انیمیشن هستند.

رضایی هدف برگزارکنندگان جشنواره را تخصصی کردن این رویداد خواند و افزود: حرکت به سمت تخصصی کردن جشنواره از اهداف برگزارکنندگان آن است، چراکه اگر قرار بر دعوت عموم بود، اطلاع‌رسانی عمومی انجام می‌پذیرفت. از این رو، روی هم رفته همین مخاطبان خاص هم به خوبی از فیلم‌ها استقبال کردند. جشنواره پویانمایی نوعی کلاس درس و محلی برای بحث و تبادل نظر برای فعالان این عرصه است.

وی درباره طرح اکران فیلم‌های انیمیشن افزود: بهتر است مسئولان این طرح، در ابتدای کار از اکران همه روزه پرهیز و در یک برنامه‌ریزی مدون هفته‌ای یک یا دو فیلم را اکران کنند، به نظر من انیمیشن مخاطب عام ندارد، اما اگر در طولانی مدت روی فرهنگ دیدن انیمیشن در سینما کار شود، می‌توان امید داشت که مخاطب عام به دیدن فیلم انیمیشن در سینما ترغیب شود.

رضایی در پایان گفت: جشنواره پویانمایی جشنواره تخصصی و وزینی است. مخاطبان آن هم در مقایسه با مخاطبان جشنواره‌های دیگر که در ایام مختلف به این سینما مراجعه می‌کنند، مخاطبان پیگیر و علاقمندتری هستند.
 

کد مطلب 1270770

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