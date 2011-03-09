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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

خرمشاد به مهر خبر داد:

ایجاد 10 رایزنی فرهنگی در کشورهای آمریکای لاتین در سال 90

ایجاد 10 رایزنی فرهنگی در کشورهای آمریکای لاتین در سال 90

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از ایجاد 10 رایزنی فرهنگی در کشورهای آمریکای لاتین در سال 1390 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر خرمشاد صبح امروز در نشست خبری نمایشگاه دستاوردهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 15 سال گذشته در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر احتمال افزایش تعداد رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور گفت: ما اقدامات جدی خودمان را برای افزایش رایزنی‌ها و نمایندگی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور شروع کرده‌ایم.

وی افزود: لازمه این کار این است که تعدادی از پست‌های داخلی مان را به خارجی تبدیل وضعیت کنیم و اگر قرار باشد فردی بفرستیم برای رایزنی فرهنگی در جای دیگر باید با هماهنگی وزارت امور خارجه باشد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر اهمیت کشورهای حوزه آمریکای لاتین در این زمینه گفت: در قدم اول 10 رایزنی فرهنگی در آمریکای لاتین ایجاد خواهد شد و امیدواریم این اتفاق در سال 90 بیفتد.

خرمشاد اضافه کرد: همچنین با معاون آسیا - اقیانوسیه و نیز معاون آفریقای وزارت امور خارجه هماهنگی‌هایی انجام داده‌ایم که تعدادی نمایندگی فرهنگی در این حوزه‌های تاسیس شود.

وی همچنین گفت: برای افزایش رایزنی‌های فرهنگی افزایش بودجه لازم را هم پیش‌بینی کرده‌ایم و این ملاحظات در بودجه سال 90 هم دیده شده است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد: همانطور که گفتم این موضوع به صورت جدی از جانب ما پیگیری می‌شود و مقداری را هم باید برای بحث‌های بوروکراسی و کارهای اداری در نظر گرفت.

کد مطلب 1270773

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