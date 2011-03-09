ایجاد 10 رایزنی فرهنگی در کشورهای آمریکای لاتین در سال 90

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر خرمشاد صبح امروز در نشست خبری نمایشگاه دستاوردهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در 15 سال گذشته در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر احتمال افزایش تعداد رایزنیهای فرهنگی ایران در خارج از کشور گفت: ما اقدامات جدی خودمان را برای افزایش رایزنیها و نمایندگیهای فرهنگی ایران در خارج از کشور شروع کردهایم.
وی افزود: لازمه این کار این است که تعدادی از پستهای داخلی مان را به خارجی تبدیل وضعیت کنیم و اگر قرار باشد فردی بفرستیم برای رایزنی فرهنگی در جای دیگر باید با هماهنگی وزارت امور خارجه باشد.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر اهمیت کشورهای حوزه آمریکای لاتین در این زمینه گفت: در قدم اول 10 رایزنی فرهنگی در آمریکای لاتین ایجاد خواهد شد و امیدواریم این اتفاق در سال 90 بیفتد.
خرمشاد اضافه کرد: همچنین با معاون آسیا - اقیانوسیه و نیز معاون آفریقای وزارت امور خارجه هماهنگیهایی انجام دادهایم که تعدادی نمایندگی فرهنگی در این حوزههای تاسیس شود.
وی همچنین گفت: برای افزایش رایزنیهای فرهنگی افزایش بودجه لازم را هم پیشبینی کردهایم و این ملاحظات در بودجه سال 90 هم دیده شده است.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد: همانطور که گفتم این موضوع به صورت جدی از جانب ما پیگیری میشود و مقداری را هم باید برای بحثهای بوروکراسی و کارهای اداری در نظر گرفت.
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