دشمنان با اعمال تحریمها علیه انقلاب به اهداف خود نرسیدند

حجت الاسلام محی الدین حائری شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: باید حول محور ولایت خیمه زد تا پرچم اسلام به دست صاحب اصلی آن حضرت امام عصر (عج ) سپرده شود.

حائری شیرازی گفت: یکی از ویژگیهای منحصر به فرد انقلاب اسلامی ایران که اکنون زمینه ساز هوشیاری و بیداری مردم جهان شده، وجود مبارک ولایت فقیه است.

وی بیان کرد: امروز با توجه به رسوا شدن دشمنان مکتب اسلام و قرآن و خیزش ملتها، پیروزی در مقابل قدرتهای زورگوی جهان با کمک امدادهای الهی دور نیست.

توطئه های دشمنان اثرگذار نبوده است

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: زمانی که تاریخ انقلاب اسلامی را ورق می زنیم و آن را مورد بازبینی قرار می دهیم به این حقیقت انکارناپذیر پی می بریم که تاکنون توطئه ها و فتنه های دشمنان در برابر انقلاب و ملت ایران با خیر و برکت برای این ملت و اسلام همراه بوده است.



وی گفت: دشمنان اسلام در هر شرایطی ایران اسلامی را تحریم کردند اما ملت مسلمان ایران با اراده محکم، استوار و حرکت در مسیر ولایت و شهدا در مقابل دشمنان ایستاده است.



حائری شیرازی، زیاده خواهی، تکبر، واقع بین نبودن و نداشتن بصیرت را از جمله ویژگیهای افراد و حکومت های زورگو و فتنه گر جهان ذکر کرد و ادامه داد: حکومت آمریکا و رژیم صهیونیستی دارای این ضعفها هستند.

وی بیان داشت : دشمنان اسلام با اعمال تحریم ها و دشمنی ها علیه انقلاب و نظام اسلامی نه تنها نتواستند مانعی در مسیر حرکت الهی ملت ایران به وجود آورند بلکه این اقدامات آنان سبب شد تا روز به روز به جمعیت دوستان انقلاب اسلامی در جهان افزوده شود.