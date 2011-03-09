به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان درباره ویژگی های لایحه بودجه 90 اظهار داشت: خوشبختانه در لایحه بودجه 90 اولویت های بخش کشاورزی در نظر گرفته شده و بودجه این بخش با بودجه ملی و ردیف های متفرقه بیش از 100 درصد رشد پیدا کرده است که این کمک بزرگی برای بخش کشاورزی محسوب می شود.

وی افزود: در بخشهایی مانند آب و خاک نیز به ویژه طرحهایی که مربوط به کانالهای آبیاری و زهکشی است، تا 70 درصد هزینه ها را دولت به صورت کمک بلاعوض متقبل می شود.

وزیر جهادکشاورزی کمک هزینه دولت برای طرح های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی را تا 85 درصد به صورت بلاعوض ذکر کرد و گفت: دولت برای توسعه آبیاری تحت فشار نیز 50 درصد هزینه ها را به صورت بلاعوض تقبل می کند.



خلیلیان خاطر نشان کرد: در مجموع آن چه که باید در بخش کشاورزی سبب ایجاد یک جهش و همچنین ایجاد اشتغال شود، در لایحه بودجه 90 پیش بینی شده است، علاوه بر این از محل صندوق توسعه ملی هم 10 هزار میلیارد تومان برا ی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است که این هم کمک بزرگی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خواهد بود.



وزیر جهادکشاورزی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره زمان تعیین قیمت خرید تضمینی چای نیز اظهار داشت: قیمت خرید تضمینی چای هم به زودی اعلام می شود و جای نگرانی برای چایکاران در این زمینه وجود ندارد.