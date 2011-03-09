به گزارش خبرگزاری مهر، "ژسنی" در دیدار سه شنبه شب مقابل بارسلونا در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان اروپا خیلی زود جای خود را به مانوئل آلمونیا داد. دروازه بان لهستانی آرسنال در دقیقه 16 این دیدار با شوت دانی آلوز از ناحیه انگشت دچار در رفتگی شد.

آرسن ونگر در این خصوص به "ساکرنت" گفت: انگشت ژسنی در رفته است. باید تاندون دست او را معاینه کنیم تا ببینیم مدت زمان درمانش چقدر طول می کشد.

آرسنال پیش از این"لوکاژ فابیانسکی" را برای باقیمانده رقابت های فصل از دست داده و این در حالی است که "ویتو مانوئه" دروازه بان قرضی هال سیتی هم از مصدومیت پا رنج می برد.

دیدار برگشت تیم های فوتبال بارسلونا و آرسنال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه شب با پیروزی 3 بر یک تیم بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ به پایان رسید.