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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

سه میلیون نفر در کشور نیازمند خدمات ویژه هستند

سه میلیون نفر در کشور نیازمند خدمات ویژه هستند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر توانمند سازی سازمان بهزیستی کشور گفت: 4،2 درصد جمعیت کشور یعنی حدود سه میلیون نفر نیازمند خدمات ویژه هستند.

 ولی الله شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه طبق آمار سازمان بهداشت جهانی 10 درصد جمعیت جوامع از افراد معلول هستند، افزود: این عده نیازمند نگاه ویژه هستند و این نگاه باید در خدمات شهری وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر کشورهای درحال توسعه و پیشرفته برای شهرهای بدون مانع گامهای اساسی برداشته اند، اظهارداشت: کشور پرجمعیتی مانند چین نیز در این زمینه اقدامات اساسی را انجام داده است.
 
مدیر کل دفتر توانمند سازی سازمان بهزیستی کشور مناسب سازی را تنها ویژه افراد معلول ندانست و گفت: سالمندان، زنان باردار و سایر اقشار نیازمند خدمات ویژه و مناسب سازی هستند که توجه بیشتر را می طلبد.
 
وی با بیان اینکه رویکرد جدی برای مناسب سازی در کشور از دهه 70 آغاز شد، تصریح کرد: دو عامل مهم روانی و کاربردی فعالیت ها باید در این زمینه ریشه یابی شوند.
 
شکری همچنین به وضعیت مناسب سازی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: وضعیت مناسب سازی در کشور 27 درصد است که نشان می دهد باید کارهای بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
 
 مدیرکل دفتر توانمند سازی سازمان بهزیستی کشور گفت: در حال حاضر بانکها 27 درصد، مبلمان شهری "محیط فیزیکی شهری" شش درصد ، پایانه 31 درصد، سازمانها و مراکز اداری 32 درصد و مراکز بهداشتی و درمانی 38 درصد مناسب سازی شده است.
کد مطلب 1270780

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