نوروز پاسخگوی نیازهای فطری و معنوی انسانها است

حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی درمورد مشخصه‏هایی که نوروز را در میان سایر جشنهای فرهنگهای دیگر منحصر به‎فرد و ممتاز می‎کند به خبرنگار مهر گفت: نوروز روز نو و جدید است یعنی نوروز یک تحول و دگرگونی و نقطه عطفی است که آن را جشن می‏‎گیریم دقیقاً منطبق با نو شدن طبیعت و دگرگونی آن و پیدا شدن آثار حیات در طبیعت است. کمتردر آیینهای مختلف اتفاق می‎افتد که چنین اوصافی برای جشنشان حکمفرما باشد یعنی مسئله طبیعی با مسئله تشریعی یعنی آداب و سنن ، تکوین و تشریع با هم منطبق باشند و این مسئله‎ای است که در نوروز اتفاق افتاده است.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه شیراز درباره راز ماندگاری نوروز همچنین اظهارداشت: دلیل ماندگاری نوروز این است که با دین اسلام و عرفان ما گره خورده است و پاسخگوی نیازهای فطری و معنوی انسانها است و هرچیزی که فطری و برمبنای فطرت باشد پایدار می‎ماند. اینکه بزرگان دین ما برای جریان نوروز دعای بسیار پر مفهومی را قراردادند که فلسفه نوروز را نشان می‏دهد راز ماندگاری نوروز در آن نهفته است. اینکه خدا توانسته زمین مرده را از نو زنده کند قادر است قلبها را هرچند که سیاه و با قساوت شده‏است از گل ایمان برویاند و شناخت ما را عوض کند. خداوند نحوه دیدن ما را هم دگرگون می‏کند همانطوری که احوال طبیعت را دگرگون می‎کند احوال ما را هم متحول می‏کند زیرا همیشه محتاج این هستیم که قلبمان را به خدا بسپاریم. این نیازها با نوروز و نوشدن طبیعت پیوند خورده است و موجب ماندگاری نوروز شده‏اند.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اسلامی درمورد اینکه تاچه اندازه می‏توان فرهنگ ایرانی را از دریچه نوروز شناخت هم گفت: هرقومی برای خود فرهنگی دارد ولی فرهنگ وقتی پایدارمی‏شود که با نیاز انسان به قول فلاسفه با ماهو انسان پیوند بخورد. یعنی سنتی که با فطرت پیوند نداشته باشند پایدار نمی‎ماند و دلیلی و توجیهی برای آن باقی نمی‎ماند. لذا اگر درفرهنگ ایرانی گذشتگان ما کسانی که جزو انبیا و اولیا بودند و الهام به آنها می‏شده یکسری مسائل را که نیاز انسان است درک کرده و فهمیدند و این مسائل با طبیعت و نوشدن گره خورده است. این فرهنگ ایرانی دقیقاً نشان می‎دهد که در آن معنویت موج می‏زند بویژه وقتی که بحث نور و ظلمت و شکوفایی مطرح است بخصوص در حکمت اشراق که مسئله نور، مهر، محبت، گرمی، حیات و دگرگونی و شکوفایی درجان به تعبیر ابن عربی در پهلویان یا فلاسفه پهلوی مطرح بوده است.

کاکایی درپایان یادآورشد: این فلاسفه درجاتی از نبوت را داشتند که این چنین به دست ما رسیده است. لذا از مشکاة نبوت و مسئله ولایت است که معنویات می‏ماند. اما سننی که ریشه در معنویات و فطرت انسانها ندارند نه ما دنبال می‏کنیم و نه خودش پایدار می‎ماند.



