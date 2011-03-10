نوروز پاسخگوی نیازهای فطری و معنوی انسانها است

حجت الاسلام دکتر قاسم کاکایی درمورد مشخصههایی که نوروز را در میان سایر جشنهای فرهنگهای دیگر منحصر بهفرد و ممتاز میکند به خبرنگار مهر گفت: نوروز روز نو و جدید است یعنی نوروز یک تحول و دگرگونی و نقطه عطفی است که آن را جشن میگیریم دقیقاً منطبق با نو شدن طبیعت و دگرگونی آن و پیدا شدن آثار حیات در طبیعت است. کمتردر آیینهای مختلف اتفاق میافتد که چنین اوصافی برای جشنشان حکمفرما باشد یعنی مسئله طبیعی با مسئله تشریعی یعنی آداب و سنن ، تکوین و تشریع با هم منطبق باشند و این مسئلهای است که در نوروز اتفاق افتاده است.
این استاد گروه فلسفه دانشگاه شیراز درباره راز ماندگاری نوروز همچنین اظهارداشت: دلیل ماندگاری نوروز این است که با دین اسلام و عرفان ما گره خورده است و پاسخگوی نیازهای فطری و معنوی انسانها است و هرچیزی که فطری و برمبنای فطرت باشد پایدار میماند. اینکه بزرگان دین ما برای جریان نوروز دعای بسیار پر مفهومی را قراردادند که فلسفه نوروز را نشان میدهد راز ماندگاری نوروز در آن نهفته است. اینکه خدا توانسته زمین مرده را از نو زنده کند قادر است قلبها را هرچند که سیاه و با قساوت شدهاست از گل ایمان برویاند و شناخت ما را عوض کند. خداوند نحوه دیدن ما را هم دگرگون میکند همانطوری که احوال طبیعت را دگرگون میکند احوال ما را هم متحول میکند زیرا همیشه محتاج این هستیم که قلبمان را به خدا بسپاریم. این نیازها با نوروز و نوشدن طبیعت پیوند خورده است و موجب ماندگاری نوروز شدهاند.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و عرفان اسلامی درمورد اینکه تاچه اندازه میتوان فرهنگ ایرانی را از دریچه نوروز شناخت هم گفت: هرقومی برای خود فرهنگی دارد ولی فرهنگ وقتی پایدارمیشود که با نیاز انسان به قول فلاسفه با ماهو انسان پیوند بخورد. یعنی سنتی که با فطرت پیوند نداشته باشند پایدار نمیماند و دلیلی و توجیهی برای آن باقی نمیماند. لذا اگر درفرهنگ ایرانی گذشتگان ما کسانی که جزو انبیا و اولیا بودند و الهام به آنها میشده یکسری مسائل را که نیاز انسان است درک کرده و فهمیدند و این مسائل با طبیعت و نوشدن گره خورده است. این فرهنگ ایرانی دقیقاً نشان میدهد که در آن معنویت موج میزند بویژه وقتی که بحث نور و ظلمت و شکوفایی مطرح است بخصوص در حکمت اشراق که مسئله نور، مهر، محبت، گرمی، حیات و دگرگونی و شکوفایی درجان به تعبیر ابن عربی در پهلویان یا فلاسفه پهلوی مطرح بوده است.
کاکایی درپایان یادآورشد: این فلاسفه درجاتی از نبوت را داشتند که این چنین به دست ما رسیده است. لذا از مشکاة نبوت و مسئله ولایت است که معنویات میماند. اما سننی که ریشه در معنویات و فطرت انسانها ندارند نه ما دنبال میکنیم و نه خودش پایدار میماند.
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