مجید جلالی درگفتگوبا خبرنگارمهرضمن بیان این مطلب افزود : برای ادامه روند صعودی فولاد در جدول ناگزیرهستیم روی امتیازبازی های بیرون ازخانه هم حساب کنیم و بر این اساس در قزوین بدنبال یک فوتبال هجومی و هدفمند خواهیم بود که امیدواریم با کسب نتیجه نیز همراه باشد.

جلالی اضافه کرد: البته بازی مقابل تیم های پایین جدول که درخطر سقوط قرار دارند همواره دشواریهای خاص خودش را دارد چرا که آنها برای کسب امتیاز ریسکی و انتحاری بازی می کنند و این نوع بازی برای هر تیمی خطرناک است.

وی تصریح کرد: ما در نظر داریم مقابل پیکان فوتبالی سنجیده و قدرتمند را به نمایش بگذاریم و با کسب هر سه امتیاز به خانه برگردیم.

سرمربی فولاد خوزستان در مورد بازیکنان محروم و مصدوم این تیم مقابل پیکان اظهار داشت: برای این بازی سعید رمضانی را به دلیل مصدومیت و سیامک سرلک را به خاطر محرومیت در اختیار نداریم ضمن اینکه آرش افشین و مهرداد جماعتی را بدلیل همراهی با تیم امید دیر به تیم ما ملحق خواهند شد که امیدوارم خستگی ناشی از سفر به قرقیزستان روی کیفیت کار آنها تاثیر منفی نداشته باشد.

جلالی با بیان اینکه هدف ما حفظ روند رو به رشد بازیکنان فولاد در چرخه مسابقات لیگ است، اظهار داشت: خوشبختانه فولاد در بازیهای اخیر به نتایج خوبی دست یافته و بازیکنان تیم به اعتماد بنفس و هماهنگی لازم دست یافته اند و این روند می تواند در نتیجه گیری موفق تیم بسیار تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه هدفگذاری فولاد قرار گرفتن درجمع شش تیم بالای جدول است تصریح کرد: قرار گرفتن در رده های بالاتر به اراده جمعی مجموعه تیم بستگی دارد و امیدوارم این اراده در همه بخش ها بوجود بیاید و بتوانیم در پایان فصل جایگاه بهتری را برای تیم فولاد کسب کنیم.

دیدار تیم های فوتبال پیکان قزوین و فولاد خوزستان روز یکشنبه در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار خواهد شد.