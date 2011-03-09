علت رشد منفی بخش کشاورزی در سال 87 کاهش نزولات جوی بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر صادق خلیلیان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال علی‌اکبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق مبنی بر علت رشد 3/10- درصد کشاورزی کشور در سال 87، گفت: این سوال براساس گزارش بانک مرکزی تحت‌عنوان تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی انتشار یافته در مهر 88، طرح شده است.

وزیر جهادکشاورزی، تصریح کرد: عامل اصلی رشد منفی بخش کشاورزی در سال 87 به خاطر کاهش 50 درصدی بارندگی این سال در قیاس با 40 سال گذشته است.

وی با بیان این که بارش نزولات آسمانی در آن سال 130 میلی متر بوده، افزود: همانطور که گفته شد سال 87 و 86 خشکسالی بی سابقه ای در کشور به وجود آمد.

خلیلیان اظهار کرد: منفی شدن نرخ رشد این بخش منحصر در دولت دهم نبود. رشد منفی در سال 80 و 78 به ترتیب با 2/2- و 3/7- درصد تکرار شده است.

وی ادامه داد: در همان گزارش بانک مرکزی علت این امر حوادث غیرقابل کنترل طبیعی همچون خشکسالی درج شده است که اگر این اتفاق نمی افتاد رشد کشاورزی روند مثبت خود را دنبال می کرد.

خلیلیان با بیان این که نباید تنها با استناد به رشد منفی سال 87 درباره کل عملکرد دولت در بخش کشاورزی قضاوت کرد، یادآور شد: درسال 88 و 89 وضعیت کشاورزی بهبود یافت و پیش بینی می شود در سال جاری نرخ رشد به 7 درصد برسد.

وی افزود: سال گذشته واردات محصولات کشاورزی در9 ماهه نخست 24/5 میلیارد دلار بود که امسال در همین مدت به 9/3 میلیارد دلار کاهش یافته است. این از بهبود اوضاع در کشاورزی حکایت می کند.

وزیر جهادکشاورزی درباره نحوه پیشگیری از آسیب های خشکسالی، گفت: باید بهره وری آب افزایش یابد. در برنامه سوم توسعه 216 هزار هکتار زمین در مجموع 5 سال آبیاری تحت فشار انجام شد. اصلاح روش آبیاری سنتی به تحت فشار در چهار سال دولت نهم 290 هزار هکتار و طی 5/1 سال دولت دهم 173 هزار هکتار زمین بوده است که تا پایان سال از کل رکود برنامه سوم عبور خواهد شد.

وی ادامه داد: احداث شبکه های فرعی آبیاری در مجموع برنامه سوم 68 هزار هکتار بود، اما در 5/1 سال دولت دهم 82 هزار هکتار شبکه فرعی آبیاری احداث شده است.

خلیلیان در مورد صنایع جانبی کشاورزی نیز تصریح کرد: در دولت دهم تا به حال 682 واحد بهره برداری کامل رسیده که ظرفیت جذب مواد خام از طریق این صنایع 5/5 میلیون تن است.

