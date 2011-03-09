هرمزگان برای پذیرایی از گردشگران نوروزی آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد نصوری پیش ازظهر چهارشنبه در نخستین نشست ستاد تسهیلات سفر استان با اشاره به اینکه هرمزگان به دلیل برخی قابلیتها و دارا بودن مناطق آزاد یکی از مقصدهای مهم مسافران نوروزی است، تاکید کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید با بسیج کردن تمام امکانات در فرصت باقی‌مانده شرایط را برای استقبال از میهمانان نوروزی و خدمت‌رسانی مطلوب فراهم کنند.

قائم مقام ستاد تسهیلات سفر استان با اشاره به آمادگی استان برای پذیرایی میهمانان نوروزی اظهار داشت: عمده ترددها طی ایام مذکور در هرمزگان از طریق مسیر دریایی انجام می‌شود و در همین راستا بنادر پل، لنگه، چارک، آفتاب، قشم و بندرعباس باید از هم اکنون برای پذیرش و ارائه خدمات مناسب به گردشگران بهینه‌سازی و آماده شوند.

نصوری با بیان اینکه در برخی از اسکله‌ها طی سالهای گذشته مشاهده می‌شد که به دلیل ازدحام مسافر و نحوه نوبت‌گیری شناورها در خدمات دهی بی‌نظمی ایجاد می‌شد، اظهار امیدواری کرد: با توجه به اینکه اسکله حقانی مورد بهره‌برداری قرار گرفته بخش اعظمی از مشکلات که در سال‌های گذشته در بنادر مسافری بندرعباس رخ می‌داد، برطرف شود.

وی همچنین جدیت نظارت بر قیمت بلیت و تامین امنیت محیط‌های مسافربری در نقاط بندری را یادآور شد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت فراهم کردن زیرساختها در بخش جابه‌جایی مسافران، تصریح کرد: کمیته حمل و نقل ستاد تسهیلات نوروزی بایستی با تفکیک به دو کمیته حمل و نقل دریایی و زمینی، برنامه ویژه خود را در این بخش متمرکز و علاوه بر فراهم‌آوری تعداد مناسب شناور به امر اطلاع‌رسانی نیز در پیرامون حرکت شناورها با نصب بنر در مبادی ورودی شهرهای بندری و اسکله‌ها اقدام کند.

وی همچنین با تاکید بر تقسیم کمیته ارزاق سوخت به دو کمیته منفک از هم، افزود: فراهم کردن امکانات برای جابه‌جایی مسافران و تامین سوخت مورد نیاز در جایگاه‌های عرضه سوخت باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور عمرانی استاندار در ادامه آماده سازی شهر بندرعباس و دیگر شهرها و جزایر استان در استقبال از مسافران را ضروری دانست و بر توقف فعالیتهای مربوط به مرمت و بازسازی و پاکسازی حواشی خیابانها و جاده ها در روز های پایان سال تاکید کرد.

وی تشکیل ستاد بحران و استقرار نیروی های آتشنشانی در محل اسکان مهمانان نوروزی، بازدید میدانی از کلیه فعالیتهای کمیته ها، ساماندهی و اصلاح سرویس دهی در ترمینال مسافربری، استقرار یک مرکز بهداشت سیار در مرکز اسکان و برپایی غرفه های صنایع دستی در کمپها را از اهم برنامه های ستاد در ایام نوروز عنوان کرد.