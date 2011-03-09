خادمان نمونه منابع طبیعی نیشابور تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، جلال هاشمی، صبح چهارشنبه با اهداء لوح یاد بود از حجت‌الاسلام ایمانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی نیشابور و سرهنگ با روح فرماندهی انتظامی این شهرستان، تجلیل به عمل آورد.

این افراد به این دلیل از سوی رئیس ستاد هفته منابع‌طبیعی وآبخیزداری تشویق شدند که توانسته‌اند با اقدامات خود در ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی و هم‌چنین برخورد با متجاوزان به منابع طبیعی، فعالانه و دلسوزانه برخورد کنند.

در این جلسه معاون استاندار خراسان رضوی گفت: باید از عرصه کویر، استفاده‌ های مناسب صنعتی و گردشگری کرد.

هاشمی یاد‌آور شد: در برخی کشور ‌های حاشیه خلیج فارس با راه‌اندازی تورهای کویرنوردی و شترسواری ازکویر، استفاده بهینه می کنند.

وی اظهار داشت: پوشش گیاهی و فضای سبز، چرخه طبیعت را تکمیل می‌کند و نشاط روحی و اشتغال مناسب را برای مردم به ارمغان می‌آورد.

وی معتقداست: نیشابور به‌ برکت رشته ‌کوه‌ بینالود دارای طبیعتی بکر، چشم‌اندازی زیبا و آب و هوای دل‌انگیزی است.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری نیشابور نیز در این جلسه، گفت: حفظ و بهره‌برداری از منابع طبیعی از ضروریات امروز است.

محسن خوشخو افزود: منابع طبیعی میراثی برای تمام بشر است که می‌توان به عنوان عامل رشد کشور استفاده کرد.

وی در ادامه به قرائت مقاله خویش با عنوان "تنها یک زمین داریم" پرداخت.

