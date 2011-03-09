حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار نفت تهران مقابل سپاهان اصفهان گفت: همه دیدارهای لیگ برتر دشوار است و بازی ما با سپاهان نیز به همین صورت سخت و دشوار خواهد بود. با این تفاوت که ما روز جمعه میهمان تیم قدرتمند سپاهان هستیم و خارج از خانه بازی می کنیم.

وی تیم سپاهان را از خیلی از جهات متفاوت با تیم نفت تهران خواند و گفت: تیمی پرمهره چون سپاهان در خانه به خوبی از امتیاز میزبانی بهره می برد اما تیم ما در خانه و بیرون از خانه میهمان است. سپاهان با توجه به سال‌ها حضور در لیگ برتر قابلیت‌هایی دارد که تیم نفت از آنها محروم است.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با اشاره به شرایط مطلوب تیم سپاهان و صعود این تیم به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر گفت: بازیکنانی که تیم سپاهان در مجموعه‌اش دارد همه در سطح ملی هستند. حتی بازیکنان خارجی این تیم نیز در حد ملی هستند. با شرایطی که تیم سپاهان دارد و از بازیکنانی که در ترکیب خود بهره می برد، می توانیم بگوییم ما روز جمعه با یک تیم ملی روبه‌رو خواهیم شد.

فرکی تیم سپاهان را به واسطه حضور 10 ساله در لیگ برتر و سال‌ها رقابت در سطح اول فوتبال ایران تیمی قابل احترام خواند و اهداف تیمش در بازی با این تیم را بدین صورت تشریح کرد: ما در تمام بازی‌ها با هدف کسب امتیاز وارد میدان می شویم. در برخی بازی‌ها به تک امتیاز راضی هستیم و در برخی دیگر با هدف پیروزی به زمین می رویم.

وی با تاکید براینکه تیمش در دیدار با سپاهان به دنبال امتیاز خواهد بود، افزود: در این بازی بیش از کسب امتیاز به دنبال ارائه یک بازی خوب و احیای تیم خود هستیم، مانند بازی رفت که توانستیم نمایشی خوب برابر سپاهان داشته باشیم. ما در بازی برگشت هم به دنبال ارائه یک بازی همانند دیدار رفت خواهیم بود البته در فضا و مکانی متفاوت.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران با تاکید بر اینکه تیمش برای پیروزی به دیدار سپاهان اصفهان می رود، در خصوص فراز و نشیب این تیم در هفته‌های اخیر گفت: این فراز و نشیب برمی گردد به بی تجربگی تیم ما. ما طی چهار هفته اخیر دو پیروزی 4 بریک مقابل پاس همدان و پیکان قزوین بدست آوردیم اما در این بین یک باخت سنگین هم داشتیم. من اعتقاد دارم آن باخت روی اشتباهات فردی بازیکنان نفت رقم خورد و حق‌مان شکست آنهم با دو اختلاف گل نبود.

وی خاطر نشان کرد: باید قبول کنیم که تیم نفت از ابتدا با نظر من بصورت صددرصد بسته نشد. ما کمبودهایی را احساس می کنیم که بخشی از آن در نیم فصل برطرف شده است اما هنوز تیم ما کامل نیست. برای تیمی که اولین بار است حضور در لیگ برتر را تجربه می کند، نتایج ما خوب و حتی استثنایی بوده است. تیمهای باسابقه در لیگ برتر فراز و نشیب دارند، چه برسد به به تیم ما که اولین بار است در این رده بازی می کند.

فرکی در خاتمه تصریح کرد: ما تلاش می کنیم تا تیم نفت تهران در لیگ برتر بماند. آنهم نه فقط برای این تیم بلکه برای دفاع از اعتبار ورزشی خود. این نگاه مدیریت و کادر فنی است و به دنبال آن هستیم که این تفکر را به تیم القا کنیم. این نوید را می دهم که تیم نفت در لیگ برتر می ماند و در این خصوص هیچ شک و تردیدی ندارم.

تیم فوتبال نفت تهران روز جمعه هفته جاری در چارچوب هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف تیم سپاهان می رود.