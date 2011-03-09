به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی با بیان این مطلب اظهار کرد: تاکنون تمام خبرگزاری ها ، روزنامه ها و سایر نشریات نامه سهمیه خود را دریافت کره اند و حدود 70 درصد آن ها اسامی خبرنگاران خود را با کد رهگیری شان اعلام کرده اند و ما بقی نیز تا پایان هفته نسبت به این کار اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد : افرادی که از سوی رسانه ها معرفی می شوند در صورتی که خبرنگار بودنشان احراز شود، می توانند مجوز طرح ترافیک دریافت کنند.

نوروزی تصریح کرد : به نمایندگان رسانه های گروهی این اطمینان را می دهیم مشکلی در دریافت آرم نخواهد داشت و خبرنگارانی هم که از لیست خبرگزاری یا رسانه هایشان جا مانده باشند می توانند با مراجعه به روابط عمومی شهرداری تهران و ارایه مدارک مربوطه و ارایه کد رهگیری نسبت به رفع مشکلشان اقدام کند.

وی با بیان اینکه سایت شهرداری تهران برای دریافت کد رهگیری همچنان باز است و تا پایان سال مهلت ثبت اطلاعات تمدید شده است گفت : در روزهای کاری ایام عید نیز واحد صدور آرم طرح ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک فعال خواهد بود و پذیرای متقاضیانی است که دنبال کار های دریافت آرم طرح ترافیک خود هستند.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک گفت : در حال بررسی و هماهنگی با مراجع ذی ربط برای تمدید اعتبار آرم طرح ترافیک سال 89 هستیم که به زودی در این مورد نیز نسبت به اطلاع رسانی عمومی به شهروندان اقدام خواهد شد.

