ارسال 230 مقاله به کنفرانس تعاون/ حضور 18 کشور دنیا

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با تشریح فعالیتهای پژوهشی در حوزه تعاون، اظهار داشت: یکی از پروژه هایی که به منظور آشنایی تعاونگران با آخرین دستاوردهای حوزه تعاون داشتیم پروژه 110 بوده است.

وی توضیح داد: در این پروژه 110 عنوان کتاب و متن علمی دنیا در حوزه تعاون ترجمه و تالیف می شود که تاکنون 50 عنوان از این تعداد نهایی و منتشر شده است.

معاون آموزش، پژوهش و کارآفرینی وزیر تعاون افزود: علاوه بر این در قالب قرارداد 400 پایان نامه دانشجویی در مقطع دکترا و کترشناسی ارشد با دانشگاهها، دانشجویان زمینه های مختلف بخش تعاون را پوشش می دهند.

حسینی نیا همچنین از برگزاری کنفرانس بین المللی تعاون خبر داد و بیان داشت: این کنفرانس همزمان با 27 و 28 فروردین ماه سال آینده در جزیره کیش برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین المللی تعاون در حاشیه این همایش، خاطر نشان کرد: در قالب کنفرانس بین المللی تعاون 230 مقاله ارسال شده داوری شده است.

معاون آموزش، پژوهش و کارآفرینی وزیر تعاون ادامه داد: در نهایت از مجموع مقالات ارسال شده 130 مقاله انتخاب شد.

حسینی نیا با اشاره به شرکت مقاله از 18 کشور دنیا در این همایش بین المللی، یادآور شد: این همایش به عنوان یک کار بزرگ علمی در حوزه تعاون در سال آینده انجام خواهد شد.

وی همچنین از راه اندازی اتاقهای فکر تعاون در همه استانهای کشور خبر داد و بیان داشت: این اتاقها زمینه خوبی است که پژوهشگران طرح ها و ایده های خود را به محک نقد بگذارند.

معاون آموزش، پژوهش و کارآفرینی وزیر تعاون از همه اندیشمندان، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان علاقمند به بخش تعاون خواست در راستای توسعه تعاون به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ملی به این وزارتخانه کمک کنند.