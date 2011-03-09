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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۹

مسلمی نائینی به مهر خبر داد:

جزئیات ثبت نام مشمولانی که قصد خروج از کشور برای تحصیل دارند

جزئیات ثبت نام مشمولانی که قصد خروج از کشور برای تحصیل دارند

مشمولانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور با هزینه شخصی خود را دارند به گفته مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید از 20 اسفند ماه از طریق نرم افزار تحت وب وزارت علوم ثبت نام اینترنتی کنند.

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: از این پس آن دسته از افرادی که قصد ادامه تحصیل در خارج کشور با هزینه شخصی را دارند و مشمول خدمت مقدس سربازی نیز هستند باید مدارکشان را اسکن و از طریق نرم افزار تحت وب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال کنند و ثبت نامشان را به صورت اینترنتی انجام دهند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم زمان آغاز ثبت نام اینترنتی این افراد را 20 اسفند ماه 89 اعلام کرد و گفت: این متقاضیان به هنگام ثبت نام اینترنتی باید اسکن شده یک پذیرش معتبر از دانشگاههای خارج کشور را ارسال کنند و در زمانی که می خواهند معرفی نامه وزارت علوم به سازمان نظام وظیفه را دریافت کنند باید اصل پذیرش معتبر را ارائه کنند.

مسلمی نائینی گفت: فرد با اسم رمزی که به وی تعلق می گیرد می تواند کارهایش را پیگیری کند.

کد مطلب 1270791

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