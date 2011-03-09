جزئیات ثبت نام مشمولانی که قصد خروج از کشور برای تحصیل دارند

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: از این پس آن دسته از افرادی که قصد ادامه تحصیل در خارج کشور با هزینه شخصی را دارند و مشمول خدمت مقدس سربازی نیز هستند باید مدارکشان را اسکن و از طریق نرم افزار تحت وب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال کنند و ثبت نامشان را به صورت اینترنتی انجام دهند.

مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم زمان آغاز ثبت نام اینترنتی این افراد را 20 اسفند ماه 89 اعلام کرد و گفت: این متقاضیان به هنگام ثبت نام اینترنتی باید اسکن شده یک پذیرش معتبر از دانشگاههای خارج کشور را ارسال کنند و در زمانی که می خواهند معرفی نامه وزارت علوم به سازمان نظام وظیفه را دریافت کنند باید اصل پذیرش معتبر را ارائه کنند.

مسلمی نائینی گفت: فرد با اسم رمزی که به وی تعلق می گیرد می تواند کارهایش را پیگیری کند.