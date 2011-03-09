وظیفه سینما دادن راهکار برای معضلات شهری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد توحیدی گفت: تعداد فیلمسازانی که به موضوع‌های خاص و برگرفته از جامعه می پردازند، بسیار اندک است. فیلم‌های سینمایی در بهترین حالت به نقد و بیان معضلات شهری می‌پردازند و در نهایت بر ترویج مباحثی همچون اخلاق شهروندی و فرهنگ شهروندی می‌پردازند.

رئیس هیئت مدیره خانه سینما یادآور شد: وظیفه سینما، ارایه راهکار برای برطرف شدن معضلات اجتماعی و شهری نیست بلکه سینماگر با ساخت یک اثر سینمایی طرح پرسش از مدیران و مسئولان شهری می‌کند و آنان وظیفه دارند به طرح این پرسش‌ها پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه سینما باید با نگاهی دقیق، مسایل خرد و کلان جامعه را به تصویر بکشد، تصریح کرد: متأسفانه برخی مواقع موانع مدیریتی در این راه وجود دارد و در غیر اینصورت هنرمندان به راحتی می‌توانند مسائل پیرامون خود را به مثابه یک شهروند به درستی به تصویر بکشند.

عضو هیئت مدیره کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران یادآور شد: تحقق ایده جشنواره فیلم شهر مبنی بر انسان شهری و شهر انسانی از طریق برگزاری جشنواره فیلم شهر در صورتی امکان پذیر است که سینماگران ما نگاهی دقیق به مسایل شهری داشته باشند.

توحیدی گفت: چنانچه سینماگران ما درک صحیحی از موضوع‌های شهری داشته باشند و به معضلات شهری آگاه باشند، خودآگاهانه به سمت ساخت فیلم‌های برگرفته از اجتماع حرکت می‌کنند.

چهارمین جشنواره فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" از 24 تا 29 اردیبهشت‌ماه سال 90 در تهران و گیلان برگزار می‌شود.