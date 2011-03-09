اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس هیئت تنیس آذربایجان شرقی از تجهیز پارکهای کلان شهر تبریز به زمین های تنیس خبر داد.

شهرام دبیری افزود: تنیس آقایان آذربایجان شرقی در سالهای گذشته یکی از قطب های این رشته به شمار می رفت و در حال حاضر نیز در بخش بانوان و جانبازان و معلولان برترین استان در کشور به شمار می رود .

وی گفت: برای تنیس آذربایجان شرقی در سال 90 برنامه های ویژه ای مد نظر است تا چهره واقعی تنیس استان در کشور نشان داده شود و مهمترین گام آن توسعه ورزش تنیس در بخش همگانی آن است.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: ورزش همگانی پیش نیاز توسعه ورزش قهرمانی و مدال آوری در ورزش به شمار می رود و برای تنیس نیز این دیدگاه وجود دارد و در اولین گام پارکهای سطح کلان شهر تبریز به زمین های تنیس مجهز خواهند شد و در دومین گام مدرسه تنیس بصورت رایگان تاسیس و در اختیار علاقمندان خصوصا در رده های پایه قرار خواهد گرفت.

وی تنیس بانوان آذربایجان شرقی را یکی از قطب های تنیس کشور دانست و گفت: بانوان آذربایجان شرقی در تنیس در سالهای اخیر در رده های سنی پایه زیر 10 ، زیر 12 و زیر 14 سال در کشور و حتی رقابتهای غرب آسیا درخشش خیر کننده ای داشته اند و به مدالهای ارزشمندی نیز دست یافته اند که توجه خاص با این قهرمانان داریم و امکانات خوبی برای آنان محیا شده است که نمونه بارز آن اولین سالن تنیس سرپوشیده در تبریز است که در حال حاضر در اختیار تنیس استان قرار دارد.

حضور تیرانداز تبریزی در رقابتهای کسب سهمیه المپیک لندن

صابر پرستی تیرانداز تبریزی به همراه تیم ملی تیراندازی برای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن در مسابقات جهانی کاپ آزاد سیدنی به استرالیا می رود.

صابر پرستی رکوردار ایران در سالهای 85 و 86 پیش ازحضور در مسابقات جهانی کاپ آزاد سیدنی در اردوی تیم ملی در سیدنی حضور خواهد یافت.

مسابقات جهانی کاپ آزاد سیدنی استرالیا اول تا 10 فرودین 90 برگزار خواهد شد.

هنوز زمان اعزام گروه اول به استرالیا مشخص نشده اما مسئولان فدراسیون تیراندازی اعلام کرده اند که تمام توان خود را برای اعزام این تیم به کار خواهند بست.

هشت تیرانداز در رشته تفنگ (چهار مرد، چهار زن) و شش ورزشکار در رشته تپانچه ( سه زن، سه مرد) نخستین گروه ایران را تشکیل خواهند داد.

سرمربی تیم ملی اسکی کشور به تبریز می آید

سرمربی تیم ملی اسکی دوم فرودین ماه 90 در تبریز حضور خواهد یافت.

ایوان سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشور در 10 روز حضور در تبریز با تیم های اسکی آذربایجان شرقی تمرین کرده و نقاط ضعف آنها را بررسی خواهد کرد.

سرمربی تیم ملی اسکی همچنین از امکانات پیست بین المللی اسکی سهند تبریز بازدید خواهد کرد.

تمرینات "ایوان" در پیست اسکی سهند برگزار خواهد شد.

همچنین رقابتهای اسکی قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور نیمه دوم فرودین ماه به میزبانی تبریز و پیست اسکی سهند برگزار خواهد شد.