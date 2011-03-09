جشنواره سراسری سین هشتم در گنبد سلطانیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد ذوالقدر، ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره سراسری سین هشتم افزود: هدف اصلی از برگزار جشنواره سین هشتم ـ منظور از سین هشتم، سین سلطانیه است ـ شناساندن آثار و مفاخر شهر تاریخی و فرهنگی سلطانیه به‌عنوان اولین پایتخت رسمی تشییع است که با حضور علامه حلی در این شهر در زمان سلطان محمد خدابنده، تاسیس شده است.

وی ادامه داد: این جشنواره با محوریت و موضوع «سلطانیه، شهر علامه‌حلی» در زمینه‌های وبلاگ‌نویسی، عکس، شعر و مقاله و با موضوعات شخصیت علامه‌حلی، هفت سین و نوروز، گنبد سلطانیه و موضوع آزاد برگزار می‌شود.

ذوالقدر افزود: فراخوان جهت جمع‌آوری آثار از طریق چاپ و نصب بنر در شهرهای مختلف استان، تبلیغات اینترنتی و پخش تیزرهای تبلیغاتی از شبکه‌های استانی و ملی از تاریخ 25 اسفند 89 در دستور کار دبیرخانه قرار دارد و فرآیند جمع آوری آثار تا 25 فروردین 90 ادامه می‌یابد و در این مدت علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پست به آدرس بخشداری سلطانیه و یا دبیرخانه جشنواره واقع در دانشگاه پیام نور سلطانیه ارسال کنند.

بخشدار سلطانیه افزود: به‌زودی آدرس وبلاگ اطلاع‌رسانی جشنواره، برای اطلاع از آخرین اخبار در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را به آدرس ایمیل جشنواره موجود در وبلاگ نیز ارسال نمایند.

ذوالقدر افزود: طبق برنامه مقرر شده است، اختتامیه جشنواره در ارگ میراث جهانی گنبد سلطانیه و بسته به‌شرایط جوی در اواخر فروردین‌ماه برگزار شده و از آثار برتر با حضور مسئولین و هنرمندان تقدیر گردد که زمان آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.