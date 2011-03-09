طرح تحول بنیادین اجتماعی در خراسان جنوبی عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب الله زارعی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان، اظهار داشت: برای فرهنگ سازی در هر جامعه ای مدیران آن جامعه بسیار نقش موثری دارند و باید در مسائل اجتماعی هم سازمان های رسمی و غیر رسمی و نهادهای تاثیر گذار همکاری کنند.
وی طرح تحول اجتماعی را طرح مصوب شورای اجتماعی کشور عنوان کرد و بیان داشت: در راستای عملیاتی شدن این طرح هفت کارگروه با مسئولیت دستگاه های مختلف در استان تعریف شده است.
زارعی با اشاره به هفت کارگروه تشکیل شده در راستای این طرح، تصریح کرد: تشکیل کارگروه کاهش آسیب های اخلاقی با مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی، ارتقای امنیت اجتماعی با مسئولیت دادگستری، کاهش اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و مشروبات الکلی با مسئولیت نیروی انتظامی و انضباط اجتماعی و ترویج قانون گرایی در جامعه با مسئولیت آموزش و پرورش از جمله این کارگروه ها هستند.
وی همچنین تشکیل کار گروه توسعه و همبستگی ملی اسلامی و مقابله با واگرایی قومی و مذهبی با مسئولیت ارشاد اسلامی، ارتقای نشاط اجتماعی از سوی تربیت بدنی و تحکیم مبانی و تعالی خانواده با مسئولیت دفتر امور بانوان استانداری را از دیگر این کارگروه ها برشمرد.
زراعی با بیان اینکه اجرای راهکارهای عملیاتی برای ایجاد و گسترش نشاط اجتماعی در استان مورد بررسی قرار می گیرد، تصریح کرد: با توجه به آمایش منطقه ای و فرهنگی استان نباید نشاط اجتماعی را دولتی کرد، اما در هر جامعه ای نقش نهادهای تاثیرگذار زیاد است، که باید از این توان و پتانسیل منطقه استفاده کرد.
مدیر کل امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی در پایان بر همکاری همه دستگاههای استان اعم از سازمانهای دولتی و غیر دولتی و مردم برای اجرای طرح بزرگ تحول اجتماعی در استان تاکید کرد.
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