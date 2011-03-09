طرح تحول بنیادین اجتماعی در خراسان جنوبی عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب الله زارعی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی استان، اظهار داشت: برای فرهنگ سازی در هر جامعه ای مدیران آن جامعه بسیار نقش موثری دارند و باید در مسائل اجتماعی هم سازمان های رسمی و غیر رسمی و نهادهای تاثیر گذار همکاری کنند.

وی طرح تحول اجتماعی را طرح مصوب شورای اجتماعی کشور عنوان کرد و بیان داشت: در راستای عملیاتی شدن این طرح هفت کارگروه با مسئولیت دستگاه های مختلف در استان تعریف شده است .

زارعی با اشاره به هفت کارگروه تشکیل شده در راستای این طرح، تصریح کرد: تشکیل کارگروه کاهش آسیب های اخلاقی با مسئولیت سازمان تبلیغات اسلامی، ارتقای امنیت اجتماعی با مسئولیت دادگستری، کاهش اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و مشروبات الکلی با مسئولیت نیروی انتظامی و انضباط اجتماعی و ترویج قانون گرایی در جامعه با مسئولیت آموزش و پرورش از جمله این کارگروه ها هستند.

وی همچنین تشکیل کار گروه توسعه و همبستگی ملی اسلامی و مقابله با واگرایی قومی و مذهبی با مسئولیت ارشاد اسلامی، ارتقای نشاط اجتماعی از سوی تربیت بدنی و تحکیم مبانی و تعالی خانواده با مسئولیت دفتر امور بانوان استانداری را از دیگر این کارگروه ها برشمرد .

زراعی با بیان اینکه اجرای راهکارهای عملیاتی برای ایجاد و گسترش نشاط اجتماعی در استان مورد بررسی قرار می گیرد، تصریح کرد: با توجه به آمایش منطقه ای و فرهنگی استان نباید نشاط اجتماعی را دولتی کرد، اما در هر جامعه ای نقش نهادهای تاثیرگذار زیاد است، که باید از این توان و پتانسیل منطقه استفاده کرد .