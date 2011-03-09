آمار ایجاد اشتغال سه دستگاه گلستان صفر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی ظهر چهارشنبه در کارگروه اشتغال استان افزود: این دستگاه ها شامل پست، مخابرات و سازمان همیاری‌ها هستند و علاوه بر این، هلال احمر استان نیز، آمار اشتغالزایی را اعلام نکرده است.

وی اظهار داشت: 12 جلسه کارگروه اشتغال استان در سالجاری، 70 مصوبه داشت و سهمیه اشتغالزایی استان نیز محقق شده و این آمادگی وجود دارد که مشخصات فردی شاغلان را اعلام کنیم.

نوروزی در ادامه به ارائه آمار اشتغالزایی بعضی دستگاهها پرداخت و گفت: سازمان مسکن و شهرسازی 13هزار و 217 نفر، بنیاد مسکن پنج هزار و 132 نفر، جهاد کشاورزی دو هزار و 253 نفر، سازمان بازرگانی سه هزار و 175نفر، صنایع و معادن دو هزار و 243 نفر، صندوق مهر رضا دو هزار و 763 نفر، کمیته امداد امام خمینی(ره) هزار و 533 نفر اشتغالزایی داشتند.

وی ادامه داد: در استان، کمیته نظارت شکل گرفت و در هر شهرستان کارها انجام و راست آزمایی آمار اشتغالزایی نیز انجام شده است.

نوروزی تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی از هم اکنون سیاست های دستگاههای حود را برای سال آینده مشخص کنند، زیرا آمار اشتغالزایی هر دستگاه باید برآورد و اعلام شود.

وی بیان داشت: همچنین فرمانداران شهرستانها نیز باید در تثبیت اشتغال ایجاد شده کمک کنند.