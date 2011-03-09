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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

مدیر جشنواره ساندنس نخستین فیلم خود را می‌سازد

جیم کولبرگ مدیر جشنواره ساندنس نخستین فیلم سینمایی خود را با اقتباس از یک کتاب موفق می‌سازد.

به گزارش مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر کولبرگ قصد دارد فیلم "خانه در صبح گاه" را با اقتباس از کتابی به همین نام نوشته مری گلیکمن بسازد. "خانه در صبح گاه" نخستین کتاب الکترونیکی است که برای اقتباس در سینما دستمایه قرار می‌گیرد. این کتاب الکترونیکی نخستین نوشته مری گلیکمن به شمار می‌رود.

کولبرگ در این زمینه گفت: به عنوان یک فیلمساز به دنبال آن بودم تا به عمق پیچیدگی نگاه گلیکمن به موضوع عشق برسم. همین طور به موضوعاتی چون خانواده و سنت در امریکای دهه 1960 و دوران مبارزه سیاهان برای دست یابی به حقوق مدنی. به این مقطع تاریخی و حال و هوای آن دوران تعلق خاطر ویژه‌ای دارم. مهمترین نکته در حال حاضر آن است که بازیگران مناسبی برای ایفای نقش‌های اصلی قصه بیابم.

فیلمبرداری "خانه در صبح‌گاه" به احتمال فراوان اواخر فصل بهار آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1270801

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