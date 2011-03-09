محمد جواد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با احتمال اقدام نظامی بر علیه کشور لیبی به بهانه دستگیری قذافی گفت: اقدام نظامی آمریکا در کشور لیبی یا دیگر کشورهای منطقه به هیچ وجه مجوز نداشته و قابل قبول نیست و مصداق بارز تجاوز است که در منشور سازمان ملل سرفصل داشته و قابل پیگیری به لحاظ قانونی است.

وی افزود: حال چنین اقدام نظامی صورت بگیرد یا نه کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای غربی که طی دهه های متوالی از نظام های خودکامه و وابسته حمایت کرده و مسئولیت بسیاری از جنایات نیز متوجه عملکرد آنها است در جرم این دیکتاتورها شریک بوده و به نظرم شورای حقوق بشر باید کمیته ویژه ای را تشکیل داده و همانگونه که کارنامه دیکتاتورها را بررسی می کنند به حمایت 20 یا 30 ساله این کشورها از دیکتاتورها نیز بپردازد.

دبیر کمیسیون حقوق بشر تصریح کرد: نمی شود کشوری که در یک پروسه طولانی از یک اقدام جنایت آمیز حمایت کرده به یکباره طرفدار مردم محسوب شده و مبرا شناخته شوند. این موضوع به لحاظ حقوق بشر نکته بسیار مهمی محسوب می شود.

لاریجانی در خصوص واکنش ملت های منطقه به احتمال اقدام نظامی آمریکا در لیبی، گفت: طبیعتا اولین قربانیان تجاوزات نظامی مردم هستند ولی اگر آمریکا فکر می کند با اینگونه اقدامات می تواند جلوی دستاوردهای حقیقی حرکت های اخیر در منطقه را بگیرد اشتباه می کند.