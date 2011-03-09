صید ماهی شوریده در آبهای استان ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، به منظور جلوگیری از وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر به ذخایر آبزیان خلیج فارس و تضمین بهره برداری پایدار از دریا و تداوم اشتغال در حرفه صیادی، صید ماهی شوریده در تمام صیدگاه های استان به مدت یک ماه، از تاریخ 20 اسفندماه امسال تا 20 فروردین‌ سال آینده ممنوع اعلام می شود.

مالکان شناورهای صیادی موظفند نسبت به تخلیه ادوات صید اقدام قبل از حضور در دریا اقدام کنند و با افراد مسئول همکاری لازم را داشته باشند.



همچنین مدیرکل شیلات خوزستان از رهاسازی هفت میلیون قطعه بچه میگوی ببری در راستای حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان دریایی و ایجاد اشتغال صیادان و تامین پروتئین مورد نیاز، در آبهای ساحلی بحرکان هندیجان خبرداد.



عبدالرحیم مغینمی با اشاره به ارزش اقتصادی بالای میگوی ببری افزود: ذخایر آبزیان خلیج فارس به دلیل صیدهای غیرمجاز و بی رویه در معرض آسیب است و شیلات خوزستان همه ساله با همکاری بخش خصوصی و از محل اعتبارات عمرانی اقدام به رهاسازی بچه میگو در سواحل خلیج فارس می کنند.