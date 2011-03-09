وصول 6000 تقاضا برای تعویض تراکتورهای فرسوده در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: این تعداد تقاضا شش برابر بیشتر از هزار و 200 دستگاه ظرفیت تعیین شده برای استان است.

محمدیان افزود: ‌استقبال کشاورزان از طرح تعویض تراکتورهای فرسوده چشمگیر است و با توجه به اینکه امکان ثبت نام برای این طرح صرفاً از طریق اینترنت وجود دارد کشاورزان با مراجعه به مراکز شهرستانها و یا مکانهای دارای اینترنت اقدام به ثبت می کنند.

وی اضافه کرد: براساس پیش بینی انجام شده در استان 19هزار دستگاه تراکتور با عمر بالای 30 سال وجود دارد.

مسعود محمدیان ضمن اشاره به اینکه پیش بینی می شود در مزارع استان 26 هزار دستگاه تراکتور مشغول کار باشد، گفت: تاکنون 21 هزار و 567 کشاورز در طرح آمارگیری تعداد تراکتورهای موجود در استان شرکت کرده اند.

محمدیان اظهار داشت: طرح تعویض تراکتورهای فرسوده طرحی ملی است که در کوتاه مدت و بلند مدت هم برای جامعه کشاورزی و هم جامعه صنعت کشور از لحاظ افزایش بهره وری تولیدات کشاورزی، کاهش هزینه های تولید، کاهش مصرف سوخت، بحثهای زیست محیطی، افزایش تولید در بخش صنعت تراکتور و ... موثر و مفید واقع خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از مسئولان خواست تا در جهت ارتقاء و استفاده از تولید داخل و جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان در آینده از ورود ادوات کشاورزی و بخصوص تراکتورهای بی کیفیت و نامطلوب از جمله تراکتورهای هندی و چینی به کشور جلوگیری کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به کیفیت نامطلوب تراکتورهای چینی و هندی، نبود قطعات یدکی این تولیدات در ایران و مهمتر از همه خدمات پس از فروش این محصولات در کشور در صورت راه یابی این محصولات به مزارع کشور شاهد مشکلات عدیده ای برای کشاورزان در حوزه تولیدات کشاورزی خواهیم بود.