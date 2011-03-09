وظایف ستاد ویژه نوروزی پایتخت تشریح شد

محسن نایبی در اولین جلسه هماهنگی ستاد ویژه نوروزی در شهرستان تهران با بیان اینکه بر اساس تصمیمات اخذ شده در این ستاد تمامی ادارات وسازمانهای شهرستان تهران مرتبط با موضوع موظفند در راستای تحقق دولت خدمتگزار، لیست کشیک ایام نورزی خود را ارائه نمایند گفت: ادارات دولتی پایتخت تا 23 اسفند ماه لیسک کشیک خود را ارائه کرده و در ایام نوروز گزارش عملکرد و فعالیتهای روزانه خود را روزانه به ستاد ویژه نوروزی شهرستان ارائه نمایند.

رئیس ستاد نوروزی شهرستان تهران اتخاذ تمهیدات لازم برای ارتقاء احساس امنیت شهروندان و مسافران نوروزی، اعمال نظارتهای لازم بر کیفیت و کنترل قیمت اجناس و کالاها وارایه خدمات در ایام تعطیلات وهمچنین حفظ وآمادگی دستگاهها برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی در ایام نوروزی را از مهمترین اولویتهای این ستاد عنوان کرد و افزود: پاکسازی و بهسازی پارکها و اماکن عمومی و ارائه خدمات و تسهیلات مناسب از سوی شهرداریهای شهرستان در ایام تعطیلات نوروزی، فعال‌سازی کامل اورژانس‌، بیمارستانها و مراکز درمانی به صورت شبانه‌روزی، ملزم نمودن دستگاهها و نهادهای مسئول برای اطلاع رسانی و راهنمایی مسافران، ضرورت تکریم مردم، رسیدگی و پاسخگویی فوری به درخواستها و شکوائیه‌ها از سوی تمامی دستگاههای ذیربط شهرستانی بصورت شبانه‌روزی و... از دیگر وظایف و اولویتهای این ستاد است.

فرماندار گفت: هماهنگیها برای برگزاری جشن جهانی نوروز در مراکز اعلام شده وهمچنین اتخاذ تمهیدات لازم برای عزیمت شهروندان عزیز تهرانی به بهشت زهرا(س) برای پنجشنبه وجمعه آخر سال و لحظه سال تحویل انجام شده است.

نایبی افزود: راه آهن تهران موظف شده نسبت به نظارت بر عملکرد شرکتهای زیر مجموعه خود وهماهنگی با دفاتر فروش و بازدید از ایستگاهها اقدام و نسبت به رضایت مندی مسافرین کوشا باشد. همچنین اورژانس تهران، هلال احمر و امداد خودرو و.. نیز همانند سنوات قبل آمادگی خود را نسبت به استقرار اکیپهای امدادی وعملیاتی اعلام کرده اند.

فرماندار تهران یادآور شد: با توجه به تجربیات سالهای گذشته در ایام نورزو، بحث ساخت وساز غیرمجاز مورد توجه یکسری از عاملین وسود جویان قرار می گیرد که شهرداریها و بخشداریهای شهرستان تهران موظف شده اند نسبت به برقراری کشیک مخصوص اقدام وبرخورد های قانونی لازم را در این زمینه انجام دهند.