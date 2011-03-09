قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس طرح اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین مقررات کشور در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.

با مصوبه مجلس کلیه دستگاههای موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوه قضاییه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده 2 این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:

براساس این گزارش پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح نمایند وتوسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر ،‌منسوخ صریح و ضمنی ، قوانین معارض و مغایر بایکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معانت ارایه نمایند.

همچنین پایان مهرماه 1390 قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود را که با سیاست های کلی ابلاغی ازسوی مقام رهبری مغایر است را با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.

گفتنی است با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند 1390 کلیه تصویب نامه ها،‌آیین نامه ها و دستورالعمل ها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نموده و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد ، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب کننده ارسال کنند.

با مصوبه مجلس کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظفبه همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود می باشند و نیز معاونت و دستگاههای مشمول می توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاه های اجرایی و قضایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با تمایل آنها استفاده کنند.

همچنین این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء‌ است.