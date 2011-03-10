هدف آمریکا از تحرکات اخیر در منطقه حفظ امنیت اسرائیل است

محمد کرمی راد نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه تحولات منطقه، دنیای غرب و آمریکا را وحشت زده کرده است گفت: آنها هر روز سراسیمه تصمیماتی اتخاذ می کنند و رویکردهای چندگانه داشته و قصد موج سواری دارند.

وی افزود: این خیزش ها کاملا اسلامی است و مهم ترین خواسته مردم سقوط حاکمان جبار و ستمگر است.

کرمی راد با بیان اینکه مردم منطقه در طول ده سال گذشته نمونه دموکراسی سازی های آمریکا در افغانستان و عراق را دیده اند تصریح کرد: هدف آمریکا حفظ منافع اش است و اینکه مسائل به گونه ای پیش برود که حاشیه امنی برای رژیم صهیونیستی بوجود آورد تا این رژیم از تحولات منطقه آسیب نبیند.

وی با تاکید بر اینکه البته کار از این موضوعات فراتر رفته گفت: آنها نخواهند توانست مسائل را به گونه ای پیش ببرند که امور را در دست بگیرند.

نماینده کرمانشاه اضافه کرد: هیچ قدرتی توان سرکوب کردن مردم منطقه را ندارد و این قیام ها آغاز شده و ادامه خواهدداشت و قذافی هم نخواهد توانست با سرکوب جلوی مردم را بگیرد بلکه فقط بهانه به دست غربی ها می دهد.

وی گفت: بعید است مانند زمان حمله آمریکا به افغانستان و عراق، اجماعی در سازمان ملل شکل بگیرد چون آن حمله بعد از اتفاقات 11 سپتامبر بود ولی امروز بعید به نظر می رسد.