به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، درجلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در تذکری نسبت به هیئت رئیسه تاکید کرد: به هیئت رئیسه تذکر می‌دهم که زمان نطق میان‌دستور باید حداکثر ساعت 10:30 باشد، این در حالی است که امروز این کاربه آخر جلسه موکول شد.

شهاب‌الدین صدر که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده مردم تهران، گفت: طبق آیین‌نامه نطق‌ها می‌تواند در دستور قرار گیرد، البته اگر نطق‌ها در زمان مناسب‌تری که مجلس سرحال‌تر و بانشاط‌تر بیان شود قطعا بهتر است.





