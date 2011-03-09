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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

انتقاد مطهری نسبت به تاخیر در بیان نطق‌های میان‌ دستور امروز

انتقاد مطهری نسبت به تاخیر در بیان نطق‌های میان‌ دستور امروز

نماینده مردم تهران در مجلس نسبت به تاخیرانداختن در نطق میان‌دستور نمایندگان مجلس در جلسه امروز مجلس به هیئت رییسه تذکر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، درجلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در تذکری نسبت به هیئت رئیسه تاکید کرد: به هیئت رئیسه تذکر می‌دهم که زمان نطق میان‌دستور باید حداکثر ساعت 10:30 باشد، این در حالی است که امروز این کاربه آخر جلسه موکول شد.

شهاب‌الدین صدر که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده مردم تهران، گفت: طبق آیین‌نامه نطق‌ها می‌تواند در دستور قرار گیرد، البته اگر نطق‌ها در زمان مناسب‌تری که مجلس سرحال‌تر و بانشاط‌تر بیان شود قطعا بهتر است.
 
 
 
کد مطلب 1270812

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