ارزشهای اسلامی با اطلاع رسانی مطلوب گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر چهارشنبه در دیدار با خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به اینکه در جوامع اسلامی ارزش های دینی که با ارزش ها و فطرت انسانی سازگاری دارد رواج پیدا می کند، افزود: ترویج و گسترش ارزش های دینی و اعتقادی در سطح جهان عامل ترس و وحشت کشورهای غربی شده است.

وی با شاره به اینکه اساس خبرگزاریها اطلاع رسانی و علم افزایی است، افزود: اما در شرایط امروز با بررسی عمقی اخبار و اطلاعات خبرگزاری ها در می یابیم که اساس آن ها به جای علم افزایی، جهل گستری است و تمام سیستم های غربی با هدف جهل پراکنی استوار است و از بیان حقیقت ترس و واهمه دارند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اعلام اینکه سیستم های اطلاع رسانی دنیا دروغ های بزرگی را در خود نهفته دارد که هدفی جز منحرف کردن ذهن انسان ها نیست، اظهار داشت: در جامعه سالم و اسلامی شایعه و دروغ پخش نمی شود و آنچه از طرف رسانه ها منتشر می شود باید براساس حق و واقعیت باشد.

وی با اشاره به اینکه ما موظفیم در جامعه کارهای را انجام دهیم که بر روی وضعیت و سرنوشت مردم آن جامعه تاثیر گذار باشد، گفت: اطلاع رسانی و انعکاس اخبار زمانی مهم است که بتواند رویه و جهت جامعه را به سوی حقیقت و شناخت بیشتر خدا هدایت کند و در مردم تاثیر گذار باشد.

وی در ادامه با اعلام اینکه نباید اجازه داد که جهل و فساد که از اهداف جوامع غربی است در کشور رواج پیدا کند، خاطر نشان کرد: باید در جهت رشد علم و فضائل دینی حرکت کرده تا بتوان خداشناسی و دین مداری را در جامعه بیش از پیش گسترش داد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان مبنای فرهنگ غربی را مادیگری و آزادی حیوانی دانست و افزود: اسلام در کتاب مقدس قرآن، ارزش های دینی را بیان کرده و به دنبال تکامل شخصیت انسانی است که رواج ارزشهای جوامع غربی انسان را از ارزش های دینی و اعتقادی دور می کند.

وی به رشد روز افزون شبکه های ماهواره ای اشاره کرد و بیان داشت: رسانه های غربی با پخش فیلم ها و برنامه های متنوع ضد دینی سعی در برهم زدن نهاد خانواده دارند و در این مسیر سرمایه گذاری های کلانی کرده و می خواهند فرهنگ برهنه غرب را در جامعه اسلامی ما گسترش دهند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه عوامل استکبار جهانی با راه اندازی شبکه های ماهواره ای می خواهند هویت قوم کرد را از هویت ایران اسلامی جدا نشان دهند، ادامه داد: خوشبختانه مردم کرد و کردستان هوشیار بوده و توطئه های دشمنان را خنثی کرده و به جهانیان نشان دادند که قوم کرد از ایران اسلامی و اسلام جدایی ناپذیر است.

در ابتدای این دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گزارشی از فعالیت های عرصه مطبوعات و رسانه های استان را ارائه داد.