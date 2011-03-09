صادرات 2 محصول پتروشیمی ایران به اروپا آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه اروپایی سال 2007 میلادی تصمیم گرفت سیستمی را تحت عنوان "ریچ" طراحی کند که بر اساس این پروژه جدید زیست محیطی باید تمامی مواد شیمیایی قبل از ورود به بازار اروپا مورد آزمایش قرار گیرند.

بر اساس نظام ‌نامه ریچ باید تمامی محصولات شیمیایی صادراتی به اتحادیه منطقه یورو زیر پوشش این قانون قرار بگیرند و تولیدکنندگان و وارد کنندگان محصولات پتروشیمی و شیمیایی باید آمار دقیقی از مواد تولید و وارد شده ارائه کنند، ضمن آنکه هیچ شرکتی حق تولید و یا بازاریابی مواد ثبت نشده را ندارد.

آژانس مواد شیمیایی اروپا (RECHA) از سال 2008 میلادی شروع به ثبت نام محصولات پتروشیمی کشورهای مختلف کرده است که تمامی کشورهای صادرکننده محصولات پتروشیمی تا 18 دی ماه سالجاری (هشتم ژانویه 2011 میلادی) برای ثبت نام و تایید تمامی محصولات پتروشیمی در آژانس مواد شیمیایی اروپا (RECHA) مهلت دارند که در صورت عدم اخذ تاییدیه صادرات پتروشیمی به قاره سبز متوقف خواهد شد.

از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون 28 محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری ایران در لیست اتحادیه اروپا ثبت نام شده است و از این رو سهم حدود 11 درصدی کشورهای اروپایی در بازار محصولات پتروشیمی ایران حداقل تا سال 2013 میلادی حفظ خواهد شد.

در ادامه ثبت نام محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری و شیمیایی ایران در لیست اتحادیه اروپا دو محصول جدید الکیل بنزن خطی (LAB) و الکیلات سنگین (HAB) مجتمع پتروشیمی بیستون موفق به دریافت مجوز نظام نامه ریچ شده اند.

با هماهنگی مجتمع پتروشیمی بیستون و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مجوزهای لازم برای صادرات این دو محصول پتروشیمیایی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخذ شده است.

از سوی دیگر، مجتمع پتروشیمی بیستون با انتشار گزارشی از رشد 110 درصدی تولید محصول L.A.B و 117 درصدی محصول H.A.B از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه خبر داده است.

این در حالی است که با تامین کامل نیاز صنایع داخلی در 337 روز نخست امسال بیش از 20 هزار تن الکیل بنزن خطی (LAB) و الکیلات سنگین (HAB) به خارج از کشور صادر کرده است که صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 40 درصد افزایش یافته است.

طرح الکیل بنزن خطی مجتمع پتروشیمی بیستون با مهندسی اصولی و تحت لیسانس شرکت IFP فرانسه و طراحی و مهندسی تفصیلی شرکت تکنیکاس ریونیداس اسپانیا و شرکت انرشیمی ایران اجرا شده است.

خوراک مجتمع پتروشیمی بیستون سالانه ۳۸۶ هزار تن نفت سفید و ۱۹ هزار تن بنزن است که نفت سفید از پالایشگاه کرمانشاه و بنزن از مجتمع پتروشیمى بندر امام و اصفهان تأمین مى شود.