آغاز سه دوره آموزش قرآن کریم در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید جواد عظیمی قبل از ظهر چهارشنبه گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به همت دارالقرآن الکریم قم دو دوره آموزشی قرائت سطح 2 قرآن کریم (تجوید الصلوه) با حضور 40 نفر از خواهران و برادران علاقه‌مند در قم آغاز شد.



مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: هر یک از این دوره‌های آموزشی در مدت 40 ساعت برگزار خواهد شد.



وی گفت: در پایان این دوره‌های آموزشی به افرادی که موفق به کسب حد نصاب آزمون پایانی شوند مدرک قرائت سطح 2 قرآن کریم اعطا می‌شود.



عظیمی همچنین از برگزاری دوره آموزش تربیت معلم قرائت قرآن کریم سطح یک خبر داد و اظهار داشت: این دوره آموزشی به همت دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری موسسه قرآنی ندای وحی شروع شده است.



وی ادامه داد: این دوره آموزشی ویژه خواهران بوده و تعداد 20 نفر از افرادی که در آزمون ورودی موفق به کسب حد نصاب لازم شدند در این دوره شرکت کردند.



حجت الاسلام عظیمی در مورد مدت زمان برگزاری این دوره آموزشی گفت: دوره آموزشی تربیت معلم قرائت قرآن کریم تا پایان اردیبهشت ماه سال 90 ادامه خواهد داشت و در پایان به قبول شدگان آزمون پایانی گواهینامه تربیت معلم قرائت قرآن کریم سطح یک اعطا می‌شود.

