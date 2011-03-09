به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت درمان صندوق تأمیناجتماعی با صدور بخشنامهای از مدیران درمان استانهای سراسر کشور خواست که با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی اقدامات موردنیاز را برای رفاه حال بیمهشدگان به عمل آورند.
در ایام نوروز تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی شبانهروزی تأمیناجتماعی به صورت تمام وقت به ارائه خدمت خواهند پرداخت و متناسب با تعداد مسافران نوروزی استانها، یک یا چند واحد در هر شهرستان، آماده ارائه خدمات به مراجعهکنندگان هستند.
مدیریت درمان استانها باید ترتیبی اتخاذ نمایند که از طریق اعلام خبر در رسانههای محلی و نیز نصب پلاکاردهای پارچهای در سطح شهر و به خصوص ورودیهای هر شهر؛ اطلاعرسانی به بیمهشدگان، مردم و مسافران درخصوص ارائه خدمات درمانی مدنظر با ذکر نشانی مراکز انجام شود.
در این بخشنامه تأکید شده است که مدیران درمان و رؤسای بیمارستانها و مراکز درمانی در طول زمان اجرای طرح آمادهباش نوروزی به صورت مستمر نحوه ارائه خدمت به بیماران در واحدهای مشمول طرح را بررسی نموده و درخصوص رفع مشکلات احتمالی در اسرع وقت اقدام کنند.
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