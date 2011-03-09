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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

اختتامیه جشنواره پویانمایی فردا برگزار می‌شود

اختتامیه جشنواره پویانمایی فردا برگزار می‌شود

مراسم پایانی هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران پنجشنبه 19 اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران پنجشنبه 19 اسفند با حضور سید صادق رضایی مدیرعامل کانون، محمدرضا کریمی صارمی دبیر این دوره از جشنواره، داوران و جمعی از استادان و فعالان عرصه پویانمایی کشور برگزار می‌شود.

در این مراسم، از برگزیدگان بخش‌های مسابقه ایران، مسابقه بین‌الملل، مسابقه دانشجویی ایران و مسابقه دانشجویی بین‌الملل با اهدای جوایز تقدیر می‌شود.

حمید گروگان، محمد حسین نیرومند، بهرام عظیمی، حمید بهرامی و مهین جواهریان در بخش مسابقه ایران، علیرضا گلپایگانی، ناصر گل‌محمدی، محمدعلی صفورا در بخش مسابقه دانشجویی ایران و کو هودمن، فیردوزه بولبولیا، تایرون مونتگومری، کریستوفر لاویس و وجیه‌الله فرد مقدم از ایران در دو بخش مسابقه بین‌الملل و مسابقه دانشجویی بین‌الملل داوری آثار را برعهده داشتند و فیلم‌های منتخب را مورد ارزیابی قرار دادند.

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران ساعت 18:45 پنجشنبه در محل مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران برای نخستین بار در دوره هفتم برپایی خود علاوه بر تهران، همزمان در سه استان مازندران، همدان و البرز برگزار شد و آثار منتخب در سینماهای فلسطین، سپیده، سینما تک موزه هنرهای معاصر و سالن‌های نمایش کانون‌ پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نمایش درآمد.


 
کد مطلب 1270819

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