به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران پنجشنبه 19 اسفند با حضور سید صادق رضایی مدیرعامل کانون، محمدرضا کریمی صارمی دبیر این دوره از جشنواره، داوران و جمعی از استادان و فعالان عرصه پویانمایی کشور برگزار می‌شود.

در این مراسم، از برگزیدگان بخش‌های مسابقه ایران، مسابقه بین‌الملل، مسابقه دانشجویی ایران و مسابقه دانشجویی بین‌الملل با اهدای جوایز تقدیر می‌شود.

حمید گروگان، محمد حسین نیرومند، بهرام عظیمی، حمید بهرامی و مهین جواهریان در بخش مسابقه ایران، علیرضا گلپایگانی، ناصر گل‌محمدی، محمدعلی صفورا در بخش مسابقه دانشجویی ایران و کو هودمن، فیردوزه بولبولیا، تایرون مونتگومری، کریستوفر لاویس و وجیه‌الله فرد مقدم از ایران در دو بخش مسابقه بین‌الملل و مسابقه دانشجویی بین‌الملل داوری آثار را برعهده داشتند و فیلم‌های منتخب را مورد ارزیابی قرار دادند.

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران ساعت 18:45 پنجشنبه در محل مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران برای نخستین بار در دوره هفتم برپایی خود علاوه بر تهران، همزمان در سه استان مازندران، همدان و البرز برگزار شد و آثار منتخب در سینماهای فلسطین، سپیده، سینما تک موزه هنرهای معاصر و سالن‌های نمایش کانون‌ پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نمایش درآمد.



