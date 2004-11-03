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۱۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۶:۲۹

معاون برنامه ريزي و اداري مالي استانداري تهران :

حضور شركتهاي داخلي در مناقصه سازمان حج و زيارت الزامي است

معاون برنامه ريزي و اداري مالي استانداري تهران با اشاره به توان شركتهاي داخلي براي تامين ملزومات سفر حج ، گفت : سازمان حج وزيارت بايد در مناقصات خود جهت تامين مواد غذايي مورد نياز حجاج با توجه به ذائقه ايرانيها توليد كنندگان داخلي را در الويت قراردهد.

به گزارش خبرگزاري مهر مهندس احمدي در كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان تهران افزود: به دنبال اعلام سازمان بازرگاني استان مبني برمعرفي شركت فراورده هاي لبني به سازمان حج و زيارت جهت شركت در مناقصه متاسفانه توليد كننده مزبور در مناقصه شركت داده نشد و احتمال مي رود همچون سال گذشته يكي از شركتهاي خارجي برنده مناقصه اعلام شود.

وي خاطر نشان كرد: در حالي كه تامين خدمات مورد نياز سازمان حج وزيارت از سوي برخي شركتهاي داخلي مطلوبتر و ارزانتر مي تواند انجام شود انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي غير منطقي است .

وي با تاكيد بر ضرورت پيگيري مشاركت شركتهاي ايراني درمناقصه سازمان حج تصريح كرد: توليد كنندگان داخلي نياز به حمايت همه جانبه دستگاههاي دولتي در راستاي توسعه صادرات دارند .

معاون برنامه ريزي و اداري مالي استانداري تهران با تشريح ميزان صادرات انواع كالاهاي غير نفتي از مبادي گمركات استان تهران كاهش صادرات مواد كشاورزي از گمركان استان را ناشي از حوادث طبيعي و كاهش توليد ذكر كرد و گفت: تاخيردر اعطاي جوايز صادراتي ، قرارداشتن گمرك جنوب د رمحدوده طرح ترافيك وجابجايي سريع پرسنل متخصص و عدم استقرار كارشناس متخصص امور آزمايشگاهي د رگمرك جنوب نيز صادرات غير نفتي استان را تهديد مي كند.

کد مطلب 127082

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