حضور شركتهاي داخلي در مناقصه سازمان حج و زيارت الزامي است

به گزارش خبرگزاري مهر مهندس احمدي در كارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان تهران افزود: به دنبال اعلام سازمان بازرگاني استان مبني برمعرفي شركت فراورده هاي لبني به سازمان حج و زيارت جهت شركت در مناقصه متاسفانه توليد كننده مزبور در مناقصه شركت داده نشد و احتمال مي رود همچون سال گذشته يكي از شركتهاي خارجي برنده مناقصه اعلام شود.

وي خاطر نشان كرد: در حالي كه تامين خدمات مورد نياز سازمان حج وزيارت از سوي برخي شركتهاي داخلي مطلوبتر و ارزانتر مي تواند انجام شود انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي غير منطقي است .

وي با تاكيد بر ضرورت پيگيري مشاركت شركتهاي ايراني درمناقصه سازمان حج تصريح كرد: توليد كنندگان داخلي نياز به حمايت همه جانبه دستگاههاي دولتي در راستاي توسعه صادرات دارند .

معاون برنامه ريزي و اداري مالي استانداري تهران با تشريح ميزان صادرات انواع كالاهاي غير نفتي از مبادي گمركات استان تهران كاهش صادرات مواد كشاورزي از گمركان استان را ناشي از حوادث طبيعي و كاهش توليد ذكر كرد و گفت: تاخيردر اعطاي جوايز صادراتي ، قرارداشتن گمرك جنوب د رمحدوده طرح ترافيك وجابجايي سريع پرسنل متخصص و عدم استقرار كارشناس متخصص امور آزمايشگاهي د رگمرك جنوب نيز صادرات غير نفتي استان را تهديد مي كند.