علی دژبانی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: براساس این طرح بالغ بر سه هزار جلد کتاب با موضوعات مختلف در مرحله اول در بین کتابخانه های شبستان روستایی و تخصصی حوزه دین مساجد استان توزیع خواهد شد.

وی کتب علمی، دینی، فرهنگی، تاریخی، ادبی، شعر، عرفان و فلسفه، بهداشتی، اجتماعی، کودکان، تخصصی و دانشگاهی، اقتصادی، حقوقی، مذهبی، اخلاقی، تربیتی، آموزشی و... را از موضوعات این کتب عنوان کرد.

مسئول آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی استان افزود: تجهیز و تقویت کتابخانه های شبستان، ترویج و توسعه فرهنگ دینی در بین جوانان، ایجاد انس و الفت در نوجوانان و جوانان نسبت به مقوله کتاب و کتاب خوانی، ترویج فرهنگ کتابخوانی، تسریع و تسهیل در دسترسی به انواع کتاب های مذهبی و دینی برای اقشار مختلف دانش آموز، بانوان، کودکان و نوجوانان از مهمترین اهداف توزیع این کتب است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 61 باب کتابخانه شبستان در قالب 53 کتابخانه روستایی و هشت کتابخانه تخصصی حوزه ی دین در اردبیل فعال است، ابراز داشت: این مراکز خدمات متنوعی در زمینه کتاب و کتابداری به اقشار مختلف دانش آموزی، دانشجویی و پژوهشگران ارائه می کند.

دژبانی همچنین از تقویت برنامه های فرهنگی مساجد در سال آینده خبر داد و تصریح کرد: در این طرح نیز روحانیان مستقر و هجرت شهرستانهای باید نیازها و مشکلات فرهنگی منطقه خود را اعلام کنند و تا این مراکر تجهیز شوند.

وی ایجاد زمینه لازم جهت جذب جوانان به مساجد را از دیگر بخشهای این طرح عنوان کرد و یادآور شد: در راستای شرکت جمع کثیری از نوجوانان و جوانان در مساجد لازم است در اجرای برنامه ها خواسته های آنان مد نظر قرار گیرد و نادیده گرفتن نظرات و خواسته های این قشر موجب دلخوری و ناراحتی آنان می شود.

مسئول آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی استان محدود کردن برنامه های فرهنگی مساجد به ایام خاصی موجب کم رنگ شدن حضور جوانان و نوجوانان دانست و متذکر شد: در این راستا با تامین اعتبار لازم و با مشارکت جوانان و نوجوانان در برنامه های فرهنگی مساجد، فعالیتهای متنوع در طول سال برگزار خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح شاهد حضور پرشور و فعالیت فرهنگی این قشر عظیم در مساجد خواهیم بود.