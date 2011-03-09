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۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۰۸

آغاز مذاکرات سازمان حج با عربستان در مورد افزایش تعداد حجاج سال 90

آغاز مذاکرات سازمان حج با عربستان در مورد افزایش تعداد حجاج سال 90

رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان در سفر به عربستان با همتای سعودی خود در مورد تفاهمنامه اعزام حجاج ایرانی در حج تمتع سال 90 و همچنین افزایش تعداد زائران بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری اعلام کرد: علی لیالی که به دعوت "فواد بن عبدالسلام الفارسی" وزیر حج عربستان سعودی به این کشور سفر کرده است در گفتگو با همتای خود درمورد جزییات تفاهمنامه حج تمتع بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان در این دیدار بر افزایش تعداد زائران ایرانی در حج تمتع تاکید داشته است و یکی از محورهای مورد نظر برای گنجاندن در تفاهمنامه حج سال 1390 میان ایران و عربستان اجرای دوباره برنامه نقل ترددی عنوان شده که در حج امسال موفقیت آمیز بود.
 
دور بعدی گفتگوها روز یکشنبه هفته آینده انجام می شود.
 
لیالی اظهار داشت: با برنامه ریزی به عمل آمده و مساعدتهای صورت گرفته مسئله اسکان و تغذیه زائران ایرانی در عراق به میزان قابل ملاحظه ای بهبود یافته ولی برخی مشکلات در زمینه تردد از مرزهای دو کشور که از ناحیه عراق است، وجود دارد که برای آن نیز وزارتخانه های کشور و امورخارجه جمهوری اسلامی ایران مشغول رایزنی با مقامات عراقی هستند.
 
 
 

 
 
کد مطلب 1270822

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