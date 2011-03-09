تصویر 11 کاریکاتور؛ از فضانوردان خاورمیانه تا قذافی دوست داشتنی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

رژیم قذافی؛ سقوط نزدیک است

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به سقوط قریب الوقوع رژیم قذافی در روزهای آتی اشاره دارد.

فضانوردان خاورمیانه

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به وضعیت پیچیده و پر از تحولات سیاسی در خاورمیانه اشاره دارد که کنجکاوی موجودات فضایی را نیز برانگیخته است.

ببینید ، مردم لیبی دوستم دارند!

پایگاه خبری الجزیره در کاریکاتوری به اظهارات مضحک معمر قذافی اشاره دارد که گفته بود مردم لیبی وی را دوست دارند و می خواهند برایش جان دهند.

نتیجه دخالت نظامی آمریکا

پایگاه خبری الجزیره در کاریکاتوری دیگر دخالت نظامی آمریکا در لیبی را تنها در جهت سیطره بر منابع نفتی این کشور دانسته است.

دیکتاتوری + سرکوب آزادی = انقلاب

روزنامه السفیر لبنان دیکتاتوری و سرکوب آزادیهای مدنی (دموکراسی) را عوامل اصلی انقلاب در کشورهای عربی می داند.

لزوم پایان اختلافات در فلسطین

روزنامه العرب الیوم اردن امروز به لزوم پایان داد به اختلافات در صحنه داخلی فلسطین میان گروههای مختلف اشاره دارد.

توپخانه دفاع از لبنان!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز به تلاش برخی از مقامات جریان 14 مارس در راستای خلع سلاح حزب الله لبنان اشاره دارد و این سوال را مطرح کرده که آیا اعضای این جریان می خواهند با سیگارهای برگ در برابر حمله رژیم صهیونیستی مقاومت کنند.

وظیفه کمیته های حقیقت یاب!

پایگاه خبری فلسطین الیوم امروز به دخالت احتمالی غرب در مسائل داخلی لیبی اشاره دارد که تنها در جهت حفظ منافع نفتی صورت می پذیرد.

قطار تغییر؛ بدون توقف!

روزنامه الوطن عمان امروز قطار تغییر رژیم های دیکتاتوری را بدون توقف دانسته که در نهایت سرنوشت تمام دیکتاتورهای جهان سوم را در هم می پیچد.

آخرین تصویر از قذافی؛ بدون شرح

الدستور اردن

مجسمه آزادی؛ بدون شرح

السفیر لبنان