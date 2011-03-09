هنرمندان مشهدی با ارائه نمادهایی فرهنگ رضوی را معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد رفاهی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد استقبال از بهار با بیان این مطلب افزود: زیباسازی شهرها بویژه پایتخت معنوی ایران اسلامی در آستانه سال جدید از جمله اقدامات بسیار مهمی است که با استفاده از ذوق و توان هنرمندان صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: امادهایی که به دست هنرمندان کشورمان خلق می شوند بر اساس یک تفکر و ایده طراحی شده و بنابراین می تواند به زائرانی که به مشهد مقدس سفر می کنند، روحیه ببخشد.

این مسئول با بیان اینکه مشهد مقدس همه ساله پذیرای هزاران زائر با گویش ها وفرهنگ های مختلف از اقصی نقاط کشورمان است، تصریح کرد: این آثار باید طوری خلق شوند که با فرهنگ بومی مردم ایران، معیارها و اندیشه های دینی متناسب باشد.

رفاهی با تقدیر از شهرداری مشهد در زیباسازی پایتخت معنوی ایران اسلامی ادامه داد: نصب نمادها یک تدبیر نویی بود که از سال گذشته رنگ و بوی شهر مشهد را دگرگون کرد که یکی از این اثرات توجه به زندگی اجتماعی مردم بود.

رئیس حوزه هنری استان همچنین ارائه آثار در جاده های منتهی به شهر مقدس مشهد را جزو ضروریات دانست و گفت: با توجه به اینکه بیشتر زائران با خودروهای شخصی به مشهد مقدس سفر می کنند باید قسمتی از این نمادها در جاده های منتهی به شهر مشهد نصب شوند زیرا پیام هایی از شهر مقدس را به زائران می رساند.

وی تاکید کرد: هنرمندان باید در تولید و خلق آثار خود معارف دینی و مسائل شهروندی را مد نظر قرار بدهند.

رفاهی در ادامه تقدیر و تجلیل از هنرمندان این عرصه را در قالب برگزاری جشنواره ها مثبت ارزیابی کرد و افزود: به طور قطع وقتی هنرمندان مشاهده کنند که به آنها توجه ویژه ای می شود بنابراین آنان هم به خلق آثار بیشتر ترغیب و تشویق می شوند.

این مسئول همچنین خواستار خلق آثار و نمادهایی با رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورمان شد و تاکید کرد: یکی از این رویدادها 10 دی است که می توان با استفاده از ذوق هنرمندان مسئله 10 دی را مورد توجه قرار داد و آن را میدان 10 دی مشهد به تصویر کشید.